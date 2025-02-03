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HABER
Yayın Tarihi: 3 Şubat 2025 18:06
 ~ Son Güncelleme: 4 Şubat 2025 13:11
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Savcılık RTÜK’ten Gezi kayıtlarını istemişti: Yasaya göre kayıtlar 1 yıl tutulmak zorunda

RTÜK, Sayısal Kayıt Arşiv Analiz Sistemi”'nde ulusal yayınları 1 yıl, diğer yayınları da 6 ay saklıyor. Sonrasında kademeli olarak siliyor. Medya hizmet sağlayıcıları da yaptıkları yayınları 1 yıl boyunca saklamakla yükümlü. Kayıtlar 12 yıl öncesine yani Gezi dönemine uzanmıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Savcılık RTÜK’ten Gezi kayıtlarını istemişti: Yasaya göre kayıtlar 1 yıl tutulmak zorunda
Fotoğraf: RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin SKAAS'yi tanıtırken / AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bugün Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) bir yazı göndererek 12 yıl önceki Gezi protestolarına ilişkin kayıtları talep etti. Gerekçe "Gezi Parkı olaylarını legal gösterdiği" iddiasıydı. Bu medyaya yeni bir soruşturma dalgası olarak yorulandı.

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Ancak ne RTÜK ne de televizyon kanalları yayınları bu kadar saklamakla yükümlü. RTÜK’ün ve medya kuruluşlarının kayıtları ne kadar saklayacağı “Radyo ve Televizyonların Kuruluş Ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun” ile belirlenmiş durumda.

RTÜK kayıtları “Sayısal Kayıt Arşiv Analiz Sistemi (SKAAS)” adını verdiği bir yerde saklanıyor. Ulusal yayınlar 1 yıl, diğer yayınlar 6 ay boyunca saklanıyor. Medya hizmet sağlayıcıları ise 1 yıl boyunca yaptıkları yayınları saklamakla yükümlü.

Söz konusu kanunun “Yayın kayıtlarının muhafazası” başlıklı 25’inci maddesi şöyle:

(1) Özel medya hizmet sağlayıcılar, yaptıkları her yayının kaydını 1 yıl süreyle muhafaza etmekle yükümlüdür. Gerçek ve tüzel kişiler yapacakları işlemlere esas olmak üzere bu süre içinde yazılı olarak Üst Kurula başvurmak ve Üst Kurulca belirlenecek ücreti ödemek suretiyle yayın kaydından bir kopya alabilir.

(2) Özel medya hizmet sağlayıcılar, Üst Kurulun talep etmesi hâlinde, istenen yayın kaydının bir kopyasını, buna ilişkin yazının kendilerine tebliğ edilmesinden itibaren 10 gün içinde Üst Kurula ulaştırmakla yükümlüdür.

(3) Yayının herhangi bir şekilde soruşturma veya kovuşturma konusu yapılması hâlinde, bu işlemlerin sonuçlandığının yetkili mercilerce ilgili medya hizmet sağlayıcı kuruluşa yazılı olarak bildirilmesine kadar soruşturma veya kovuşturma konusu yayın kaydının saklanması zorunludur.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
RTÜK gezi gezi soruşturması
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Bugün 12:59
/haber/rtuk-gezi-kayitlarini-savciliga-verecegiz-304253
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