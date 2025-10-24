Savcılık kayyım atama gerekçesinde hata yaptı

9 Ocak 2017 tarihinde yayın hayatına başlayan TELE 1 kurucusu Merdan Yanardağ yönetiminde sekiz yıla yakın bir süredir imkansızlıklara rağmen yayınını sürdürüyor. Sekiz yılını doldurmasına az bir zaman kala Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüten Yanardağ'ın casusluk suçlaması ile gözaltına alınmasının ardından, henüz tutuklama kararı bile çıkmadan savcılık kanala kayyım atadı.

TELE 1 kanalına kayyım atandı

Savcılık açıklamasında "TELE1 isimli Tv kanalında genel yayın yönetmeni olan ve Casusluk suçundan gözaltına alınan şüpheli Merdan Yanardağ'ın söz ve eylemleriyle birçok kez soruşturmaya ilişkin suç işlediği, kanalın fiili kullanıcısı olduğu, resmi kayıtlarda oğlu Alp Yanardağ’ın şirket sahibi olarak göründüğü, bu suçlarda da TELE1 isimli Tv kanalını kullandığı gerekçesiyle kanalın sahibi olan ABC RADYO TELEVİZYON VE DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ’ne İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nce bugün verilen kararla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun yönetim kayyımı olarak atanmasına karar verilmiştir" deniliyor. Yani savcılık ABC kanalının sahibinin Merdan Yanardağ'ın oğlu Alp Yanardağ olması nedeniyle bir illiyet kurmuş ve kanala kayyım atanmasına karar vermiş.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre uydu yayın izni olan Tele 1 isimli kanalın yayıncısı ABC Radyo ve Televizyon Dijital Yayıncılık Anonim Şirketi. Ancak Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre şirketin sahibi Alp Yanardağ değil, hatta Alp Yanardağ hiç bir zaman şirket yönetiminde de olmamış. 25 Nisan 2019 tarihinde Fırat Sakar tek hissedar olarak şirketi devralmış. 21 Nisan 2022 tarihinde ise Merdan Yanardağ hem tek pay sahibi olarak şirketi devralmış hem de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiş. Ancak 25 Mart 2024 tarihinde Yanardağ'ın görevi sona ermiş ve bir kez daha Sakar, Yönetim Kurulu başkanı olarak göreve başlamış.

Hatta Sakar görevi devralmak ile kalmayıp 3 Mayıs 2024 tarihinde de sermaye arttırımına gitmiş. Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre şirketin sermayesi 7,5 milyar liraya yükselmiş ve bin paydan oluşan hisselerin tümünün sahibi Fırat Sakar olmuş.

Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre Alp Yanardağ hiç şirket yönetiminde görev almamış. Dolayısıyla savcılık açıklamasında yer alan ".. Merdan Yanardağ'ın söz ve eylemleriyle birçok kez soruşturmaya ilişkin suç işlediği, kanalın fiili kullanıcısı olduğu, resmi kayıtlarda oğlu Alp Yanardağ’ın şirket sahibi olarak göründüğü.." kısmı açıklamaya muhtaç duruma geliyor.