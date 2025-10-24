ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 24 Ekim 2025 22:28
 ~ Son Güncelleme: 25 Ekim 2025 09:52
2 dk Okuma

Savcılık kayyım atama gerekçesinde hata yaptı

Savcılık TELE 1 kanalına gözaltına alınan Merdan Yanardağ'ın oğlu Alp Yanardağ'a ait olduğu gerekçesi ile kayyım atanmasına karar verdi. Yapılan açıklamada Merdan Yanardağ'ın oğluna ait olan kanalı fiilen yönettiği söyleniyordu.

Savcılık kayyım atama gerekçesinde hata yaptı

9 Ocak 2017 tarihinde yayın hayatına başlayan TELE 1 kurucusu Merdan Yanardağ yönetiminde sekiz yıla yakın bir süredir imkansızlıklara rağmen yayınını sürdürüyor. Sekiz yılını doldurmasına az bir zaman kala Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüten Yanardağ'ın casusluk suçlaması ile gözaltına alınmasının ardından, henüz tutuklama kararı bile çıkmadan savcılık kanala kayyım atadı.

TELE 1 kanalına kayyım atandı
TELE 1 kanalına kayyım atandı
24 Ekim 2025

Savcılık açıklamasında "TELE1 isimli Tv kanalında genel yayın yönetmeni olan ve Casusluk suçundan gözaltına alınan şüpheli Merdan Yanardağ'ın söz ve eylemleriyle birçok kez soruşturmaya ilişkin suç işlediği, kanalın fiili kullanıcısı olduğu, resmi kayıtlarda oğlu Alp Yanardağ’ın şirket sahibi olarak göründüğü, bu suçlarda da TELE1 isimli Tv kanalını kullandığı gerekçesiyle kanalın sahibi olan ABC RADYO TELEVİZYON VE DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ’ne İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nce bugün verilen kararla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun yönetim kayyımı olarak atanmasına karar verilmiştir" deniliyor. Yani savcılık ABC kanalının sahibinin Merdan Yanardağ'ın oğlu Alp Yanardağ olması nedeniyle bir illiyet kurmuş ve kanala kayyım atanmasına karar vermiş.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre uydu yayın izni olan Tele 1 isimli kanalın yayıncısı ABC Radyo ve Televizyon Dijital Yayıncılık Anonim Şirketi. Ancak Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre şirketin sahibi Alp Yanardağ değil, hatta Alp Yanardağ hiç bir zaman şirket yönetiminde de olmamış. 25 Nisan 2019 tarihinde Fırat Sakar tek hissedar olarak şirketi devralmış. 21 Nisan 2022 tarihinde ise Merdan Yanardağ hem tek pay sahibi olarak şirketi devralmış hem de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiş. Ancak 25 Mart 2024 tarihinde Yanardağ'ın görevi sona ermiş ve bir kez daha Sakar, Yönetim Kurulu başkanı olarak göreve başlamış.

Hatta Sakar görevi devralmak ile kalmayıp 3 Mayıs 2024 tarihinde de sermaye arttırımına gitmiş. Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre şirketin sermayesi 7,5 milyar liraya yükselmiş ve bin paydan oluşan hisselerin tümünün sahibi Fırat Sakar olmuş.

Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre Alp Yanardağ hiç şirket yönetiminde görev almamış. Dolayısıyla savcılık açıklamasında yer alan "..  Merdan Yanardağ'ın söz ve eylemleriyle birçok kez soruşturmaya ilişkin suç işlediği, kanalın fiili kullanıcısı olduğu, resmi kayıtlarda oğlu Alp Yanardağ’ın şirket sahibi olarak göründüğü.." kısmı açıklamaya muhtaç duruma geliyor.

Haber Yeri
İstanbul
tele 1 Merdan Yanardag
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Sabah, Milliyet, Yeni Yüzyıl ve Cumhuriyet gazetelerinde muhabir, Kent TV ve TV8'de İstihbarat Şefi, Radyo...

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Sabah, Milliyet, Yeni Yüzyıl ve Cumhuriyet gazetelerinde muhabir, Kent TV ve TV8'de İstihbarat Şefi, Radyo Cumhuriyet, İMC TV ve BirGün gazetesinde haber müdürü olarak görev yaptı. Son olarak gazeteduvar.com.tr'de Yazı İşleri Müdürü ve İdari Koordinatörlük görevini yürüttü. Bu dönemde dijital yayıncılık için yerel haber ağı oluşturulması, sosyal medya ve mobil gazetecilik üzerine eğitimler organize etti. Halen bianet.org 'un Genel Yayın Yönetmenliğini yapmaktadır.

Çağdaş Gazeteciler Derneği İstanbul Şubesi başkanlığı ve Genel Merkez yönetiminde görev aldı. ÇGD ve DİSK Basın İş üyesi

“Casusluk” İddiasıyla TELE1’e operasyon: Merdan Yanardağ gözaltına alındı
24 Ekim 2025
Merdan Yanardağ, İhsan Demir ve Musa Özuğurlu adli kontrolle serbest
23 Eylül 2025
Merdan Yanardağ 'cumhurbaşkanına hakaret' davasında beraat etti
14 Kasım 2023
Merdan Yanardağ'a 2 yıl 6 ay hapis cezası ve tahliye
4 Ekim 2023
Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında 8 yıl 2 aya kadar hapis istemi
18 Temmuz 2023
Gazeteci Merdan Yanardağ için tahliye başvurusu
13 Temmuz 2023
SAYIŞTAY 2024 RAPORLARI
Sayıştay 'olmaz' diyor, Merkez Bankası dinlemiyor
2 Ekim 2025
Sayıştay 'olmaz' diyor, Merkez Bankası dinlemiyor
DEM Parti'den 'Barış gazeteciliği' çağrısı
26 Eylül 2025
DEM Parti'den 'Barış gazeteciliği' çağrısı
Gözaltındakiler ne yer? Ne içer?
24 Eylül 2025
Gözaltındakiler ne yer? Ne içer?
Siyasette transfer dönemi ne zaman kapanır?
17 Eylül 2025
Siyasette transfer dönemi ne zaman kapanır?
Kim bu hayata barikat kuranlar?
10 Eylül 2025
Kim bu hayata barikat kuranlar?
