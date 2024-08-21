ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 21 Ağustos 2024 10:24
 ~ Son Güncelleme: 21 Ağustos 2024 16:51
3 dk Okuma

Savcılık kadın avukatın "şiddet" başvurusunu görmezden geldi

Avukat N.İ., sevgilisi olmayı reddettiği için meslektaşı Ö.F.Ö.'nün sistematik taciz ve tehditlerine maruz kaldı. N.İ., Ö.M.Ö'nün hukuk dışı yollarla ailesine icra gönderip onları da mağdur ettiğini iddia etti.

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Görseli Büyüt
Bu fotoğrafta, bir protesto ya da yürüyüş sırasında çekilmiş bir kare yer alıyor. Görselde, bir kadının elinde tuttuğu bir pankart öne çıkıyor. Pankartta, büyük beyaz harflerle yazılmış şu Türkçe mesaj var: "ERKEK ADALET DEĞİL GERÇEK ADALET." Bu cümle, erkek egemen yargı sistemini eleştiriyor ve gerçek adalet talep ediyor. Kadının yüzünün bir kısmı pankartın alt kısmında görünüyor, ancak yüzü tamamen net değil. Arka planda ise ağaçlar ve yaprakları dökülmüş ağaç dalları göze çarpıyor. Görseldeki insanlar yürüyüş ya da protesto halindeler gibi görünüyor. Arka plan hafif bulanık, bu da pankartı daha belirgin hale getiriyor.
Fotoğraf: csgorselarsiv.org / Hülya Çetinkaya

Avukat kadın N.İ*., sevgili olma teklifini reddettiği için avukat Ö.F.Ö.'nün kendisini sistematik olarak taciz ve tehdit ettiğini anlattı.

Hukuk dışı yollarla N.İ.'nin yakınlarına icralar gönderdiğini ve yüksek ücretler almak için onları da rahatsız ettiğini anlatan N.İ., Avukat Ö.F.Ö.'nün hakkında beş ay önce suç duyurusu yaptı ancak o suç duyusu yanıtsız kaldı.

2022 yılının Mayıs ayında arkadaş çevresi aracılığıyla tanışan N.İ. ve Ö.F.Ö. arasında kısa bir süre sonra rahatsız edici olaylar yaşanmaya başladı.

N.İ., ilk başlarda mesleki yardımlaşma bahanesiyle sıkça görüştüğü Ö.F.Ö.'nün bazı davranışları karşısında rahatsız olduğunu belirtti. Ancak Ö.F.Ö.'nün ısrarlı davranışları ve özürleri nedeniyle durumu idare etmeye çalıştığını dile getirdi.

N.İ., olayların ciddiyetinin artmaya başlamasıyla birlikte Ö.F.Ö.'nün kendisine karşı giderek daha tehditkar ve şiddet dolu tavırlar sergilediğini ifade etti. İlk olarak telefonunu zorla elinden alan ve kaçan Ö.F.Ö.'nün, N.İ.'nin özel konuşmalarını ele geçirerek bunları çevresindeki insanlara ifşa etmeye başladı.

Yaşadıklarını bianet’e anlatan N.İ., "Sırf karşı tarafın sevgisine karşılık vermediğim için yaşadım bunları" dedi.

Uzaklaştırma kararı aldı

N.İ.,Ö.F.Ö.'nün kendisine sürekli tehdit mesajları gönderdiğini, hatta ailesini bile hedef alarak onları zarar vermekle tehdit ettiğini belirtti. Bu süreçte savcılığa başvuran N.İ., Ö.F.Ö.'nün hakkında Anadolu Adliyesi’ne şikayette bulundu. Ancak beş aydır ifadesinin alınmadığını ve bu sürede tacizlerin devam ettiğini söyledi.

Son olarak, Ö.F.Ö. hakkında uzaklaştırma kararı çıkaran N.İ., karşı tarafın hala farklı numaralardan kendisine ulaşıp tehditler savurduğunu ve yakınları hakkında icra takipleri başlatarak hayatını zorlaştırmaya çalıştığını belirtti.

N.İ., “Yakınlarıma farklı tarihlerde aynı avukatın adının yazılı olduğu icra takipleri gitmiş. Daha önce bana zaten ‘Seni ailene rezil ederim, onları da mağdur ederim’ diyordu. Yakınlarım aynı avukattan farklı borç icraları gelince, ayrıca böyle bir de borç ve şirketleri olmadığı için şaşırmışlar. Kendisini aramışlar, ‘illa ofisime gelin’ demiş. Ailem de ben de bu erkek yüzünden mağduruz” dedi.

N.İ., yaşadıklarının psikolojik baskı ve tehdit yoluyla sistematik bir şiddet haline dönüştüğünü ifade ederek, yasal yollardan mücadelesini sürdüreceğini söyledi.

“Bu avukata kim dur diyecek?”

Baro ve savcılığa seslenen N.İ., “Hayatımı kararttı. Ailemin ve yakınlarımın da hayatını karartmaya çalışıyor. Avukat kimliğini kullanarak hukuk dışı yollarla insanlara icralar gönderiyor. Baskı kurup paralar istiyor. Savcılar halen bu durum karşısında ses çıkarmıyor. Ben durumu baroya bildirdim. Türkiye Barolar Birliği ‘bizim alanımız değil’ dedi. İstanbul Barosu’na yazılı başvuru yaptım. Başka mağdurlar da var. Bu avukata kim dur diyecek?” dedi.

Keskin: Tüm avukatların bu kadın avukata destek olması gerekiyor

Avukat N.İ., son çare olarak İnsan Hakları Derneği’ne (İHD) başvurdu. İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin, N.İ.’nin yaşadıklarını bianet’e şöyle yorumladı:

“Burada şiddet mağduru olan kişi kadın avukat. Karşısındaki fail de bir avukat. Baronun tepkisiz kalması, savcılığın bu kadar görmezden gelmesi ifadesinin alınmaması kadınların neden bu kadar şiddete maruz kaldığını da anlatıyor. Sıradan hayatın içindeki tüm kadınların yaşadığı şiddeti bu kez bir avukat kadın yaşıyor. İki avukat biri şiddet mağduru biri şiddet faili. Kadın avukat hukuku işletemiyor. Korkunç bir durum var ortada. Kadın avukatın yaşadıkları bu ülkede kadınların neler yaşadığını göstermesi açısından çok önemli bir kanıt. Erkek avukat, kadının ailesinin bilgilerini de ele geçirmiş ve onlara da şiddet uygulamaya başlamış. Demek ki bu kişi birilerinden yardım alıyor. Belki böyle bir teşkilat var. Tüm avukatların bu kadın avukat arkadaşımıza destek olması gerekiyor.”

(EMK)

*Güvenliği sağlanmadığı için kadın avukatın adını değiştirdik. 

(EMK)

erkek şidddeti baro Eren Keskin kadın avukata saldırı kadın avukata tehdit
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
İlhan Sami Çomak’ın Ailesi: 1994’te yaşadığımız hukuksuzluğu yaşattılar
Bugün 16:29
İlhan Sami Çomak’ın Ailesi: 1994’te yaşadığımız hukuksuzluğu yaşattılar
Taliban'ın Afganistan'daki 3. yılı: Kadınlar haklarını 'sessiz ve gizli' nasıl savunuyor?
15 Ağustos 2024
Taliban'ın Afganistan'daki 3. yılı: Kadınlar haklarını 'sessiz ve gizli' nasıl savunuyor?
Doç. Dr. Vahap Coşkun: Devletin “tekbirli saldırılarda" bir rolü var
7 Ağustos 2024
Doç. Dr. Vahap Coşkun: Devletin “tekbirli saldırılarda" bir rolü var
Diyarbakır’da "Tekbir”li saldırılar: Kadınlar güvende değil
6 Ağustos 2024
Diyarbakır’da "Tekbir”li saldırılar: Kadınlar güvende değil
DEM PARTİ MİLLETVEKİLİ ADALET KAYA ANLATIYOR
Diyarbakır'da "tekbirli saldırıların" kadınlar üzerindeki etkisi ne?
6 Ağustos 2024
Diyarbakır'da "tekbirli saldırıların" kadınlar üzerindeki etkisi ne?
Sayfa Başına Git