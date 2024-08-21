Savcılık kadın avukatın "şiddet" başvurusunu görmezden geldi

Avukat kadın N.İ*., sevgili olma teklifini reddettiği için avukat Ö.F.Ö.'nün kendisini sistematik olarak taciz ve tehdit ettiğini anlattı.

Hukuk dışı yollarla N.İ.'nin yakınlarına icralar gönderdiğini ve yüksek ücretler almak için onları da rahatsız ettiğini anlatan N.İ., Avukat Ö.F.Ö.'nün hakkında beş ay önce suç duyurusu yaptı ancak o suç duyusu yanıtsız kaldı.

2022 yılının Mayıs ayında arkadaş çevresi aracılığıyla tanışan N.İ. ve Ö.F.Ö. arasında kısa bir süre sonra rahatsız edici olaylar yaşanmaya başladı.

N.İ., ilk başlarda mesleki yardımlaşma bahanesiyle sıkça görüştüğü Ö.F.Ö.'nün bazı davranışları karşısında rahatsız olduğunu belirtti. Ancak Ö.F.Ö.'nün ısrarlı davranışları ve özürleri nedeniyle durumu idare etmeye çalıştığını dile getirdi.

N.İ., olayların ciddiyetinin artmaya başlamasıyla birlikte Ö.F.Ö.'nün kendisine karşı giderek daha tehditkar ve şiddet dolu tavırlar sergilediğini ifade etti. İlk olarak telefonunu zorla elinden alan ve kaçan Ö.F.Ö.'nün, N.İ.'nin özel konuşmalarını ele geçirerek bunları çevresindeki insanlara ifşa etmeye başladı.

Yaşadıklarını bianet’e anlatan N.İ., "Sırf karşı tarafın sevgisine karşılık vermediğim için yaşadım bunları" dedi.

Uzaklaştırma kararı aldı

N.İ.,Ö.F.Ö.'nün kendisine sürekli tehdit mesajları gönderdiğini, hatta ailesini bile hedef alarak onları zarar vermekle tehdit ettiğini belirtti. Bu süreçte savcılığa başvuran N.İ., Ö.F.Ö.'nün hakkında Anadolu Adliyesi’ne şikayette bulundu. Ancak beş aydır ifadesinin alınmadığını ve bu sürede tacizlerin devam ettiğini söyledi.

Son olarak, Ö.F.Ö. hakkında uzaklaştırma kararı çıkaran N.İ., karşı tarafın hala farklı numaralardan kendisine ulaşıp tehditler savurduğunu ve yakınları hakkında icra takipleri başlatarak hayatını zorlaştırmaya çalıştığını belirtti.

N.İ., “Yakınlarıma farklı tarihlerde aynı avukatın adının yazılı olduğu icra takipleri gitmiş. Daha önce bana zaten ‘Seni ailene rezil ederim, onları da mağdur ederim’ diyordu. Yakınlarım aynı avukattan farklı borç icraları gelince, ayrıca böyle bir de borç ve şirketleri olmadığı için şaşırmışlar. Kendisini aramışlar, ‘illa ofisime gelin’ demiş. Ailem de ben de bu erkek yüzünden mağduruz” dedi.

N.İ., yaşadıklarının psikolojik baskı ve tehdit yoluyla sistematik bir şiddet haline dönüştüğünü ifade ederek, yasal yollardan mücadelesini sürdüreceğini söyledi.

“Bu avukata kim dur diyecek?”

Baro ve savcılığa seslenen N.İ., “Hayatımı kararttı. Ailemin ve yakınlarımın da hayatını karartmaya çalışıyor. Avukat kimliğini kullanarak hukuk dışı yollarla insanlara icralar gönderiyor. Baskı kurup paralar istiyor. Savcılar halen bu durum karşısında ses çıkarmıyor. Ben durumu baroya bildirdim. Türkiye Barolar Birliği ‘bizim alanımız değil’ dedi. İstanbul Barosu’na yazılı başvuru yaptım. Başka mağdurlar da var. Bu avukata kim dur diyecek?” dedi.

Keskin: Tüm avukatların bu kadın avukata destek olması gerekiyor

Avukat N.İ., son çare olarak İnsan Hakları Derneği’ne (İHD) başvurdu. İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin, N.İ.’nin yaşadıklarını bianet’e şöyle yorumladı:

“Burada şiddet mağduru olan kişi kadın avukat. Karşısındaki fail de bir avukat. Baronun tepkisiz kalması, savcılığın bu kadar görmezden gelmesi ifadesinin alınmaması kadınların neden bu kadar şiddete maruz kaldığını da anlatıyor. Sıradan hayatın içindeki tüm kadınların yaşadığı şiddeti bu kez bir avukat kadın yaşıyor. İki avukat biri şiddet mağduru biri şiddet faili. Kadın avukat hukuku işletemiyor. Korkunç bir durum var ortada. Kadın avukatın yaşadıkları bu ülkede kadınların neler yaşadığını göstermesi açısından çok önemli bir kanıt. Erkek avukat, kadının ailesinin bilgilerini de ele geçirmiş ve onlara da şiddet uygulamaya başlamış. Demek ki bu kişi birilerinden yardım alıyor. Belki böyle bir teşkilat var. Tüm avukatların bu kadın avukat arkadaşımıza destek olması gerekiyor.”

(EMK)

*Güvenliği sağlanmadığı için kadın avukatın adını değiştirdik.

(EMK)