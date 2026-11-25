Avukat Enes Ermaner, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında 574 gündür tutuklu bulunan İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ramazan Gülten’in, kayınpederinin cenazesine katılmasına savcılık iznine rağmen emniyet tahkikatı gerekçesiyle izin verilmediğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin hukuki süreci paylaşan Avukat Enes Ermaner, Gülten’in eşi Pınar Çalışkan Gülten’in babasının vefatı üzerine, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 116. maddesi uyarınca cezaevi müdürlüğüne cenaze izni dilekçesi verildiğini belirtti.

“Tek yetkili makam izin verdi, kolluk kuvvetleri engelledi”

Ermaner, yasal olarak izin vermeye yetkili tek makam olan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın cenaze iznini onayladığını, ancak kararın uygulanmadığını ifade etti. Sürece dair ayrıntıları paylaşan Ermaner, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kanun gereği izni verecek olan makam olan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından izin verilmiş olmasına rağmen 'Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan tahkikat sonuçlarının olumsuz olması' nedeniyle cenaze merasimine götürülemediği cezaevi müdürlüğü tarafından Ramazan Gülten'e tebliğ edildi. İzin konusunda tek yetkili olan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından izin verilmiş olmasına rağmen kolluk kuvvetlerinin hangi gerekçe ile bu sonuca ulaşıldığı dahi belli olmayan olumsuz tahkikat raporu nedeniyle Ramazan Gülten'in cenaze merasimine katılmasının engellenmesi Kanun'a aykırı bir şekilde aile hayatına saygı hakkının ihlalidir."

“574 gündür tutuklu, çocuğunun doğumunu da göremedi”

Ramazan Gülten’in dosya kapsamındaki hukuki durumuna da değinen Avukat Ermaner, müvekkili hakkında aleyhe tek bir somut delil, müşteki, tanık ya da gizli tanık beyanı bulunmadığını söyledi.

Gülten’in 574 gündür özgürlüğünden mahrum bırakıldığını vurgulayan Ermaner, "Bu süreçte çocuğunun doğumunu, kayınpederinin cenazesini ve hayata dair daha birçok şeyi yaşama hakkı elinden alınan Ramazan Gülten için adaletin tecelli etmesini bekliyoruz" dedi.

Ekrem İmamoğlu’ndan tepki

Konuya ilişkin bir açıklama da aynı soruşturma kapsamında tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan geldi. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında İmamoğlu, yol arkadaşı olarak nitelendirdiği Gülten’in bir yaşındaki bebeğiyle yaşayan eşinin acısını paylaşmasına ve taziyeye katılmasına izin verilmemesine tepki gösterdi. İmamoğlu mesajında, "Bu iktidarın aklının ucundan ne adalet, ne vicdan ne de barış geçiyor. Tek mesaisi koltuk kapmak, kendi pisliklerini kapatmak, milletin iradesine çökmek olan bu zihniyetin, iktidarda geçen her gününün milletimize ödettiği ağır bedellerle karşı karşıyayız" sözlerine yer verdi.