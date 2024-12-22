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Yayın Tarihi: 22 Aralık 2024 14:01
 ~ Son Güncelleme: 22 Aralık 2024 14:18
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Savcılık İstanbul Barosu hakkında soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Baronun "terör örgütü propagandası" yaptığını ve “halkı yanıltıcı bilgiyi yaydığını” iddia ediyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, avukat cübbeleri giymiş bir grup insan toplu halde poz vermektedir. Ön planda, elinde bir mikrofon ve kitap tutan bir erkek konuşma yaparken görülüyor. Yanında ve arkasında yer alan diğer avukatlar ciddi bir şekilde konuşmayı dinlemektedir. Sol tarafta bir kişi, üzerinde “Baroda Değişim İçin Hep Birlikte Yola Çıkalım” yazılı bir afiş tutmaktadır. Afişte bir kişinin fotoğrafı ve ismi yer almaktadır. Grup, toplumsal veya mesleki bir konuda dayanışma ve değişim mesajı vermek için bir araya gelmiş gibi görünmektedir. Arkada topluluk yoğunluğu ve çeşitli yüz ifadeleri dikkat çekiyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Baro Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kabaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklama şöyle:

”PKK terör örgütü mensupları Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’i övücü nitelikteki sözler ile ayrıca sözde gazetecilik faaliyetleri ve gazeteci kimlikleri nedeniyle öldürüldükleri, devletimizin sözde savaş suçu işlediği şeklinde yanıltıcı bilginin yayılması şeklindeki tespitler nedeniyle İstanbul Baro Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Terör örgütü propagandası yapmak ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır.”

Baro açıklamasında, Nadım Daştan ve Cihan Bilgin'in SİHA'larca öldürülmesinin savaş suçu olduğunu belirtmişti.

Ayrıca Baro, gazetecilerin çatışma bölgelerinde hedef alınmasının Uluslararası İnsancıl Hukukun ve Cenevre Sözleşmesi'nin ihlali olduğuna dikkat çekmişti.

Savaşa taraf olmayanların hedef alınmasının savaş suçu olduğu ifade edilen açıklamada şöyle denilmişti:

“Dahası, savaşa taraf olmayan sivillerin hedef alınması, Roma Statüsü 8/2/b/ii. maddesinde savaş suçlarından biri olarak ifade edilmiştir. Dolayısıyla, silahlı çatışma bölgesinde görev yapan gazetecilerin korunmasına ilişkin kurallar, Uluslararası İnsancıl Hukukun bünyesindedir. Yine, bahsi geçen olaya ilişkin Şişhane Meydanında yapılmak istenen basın açıklamasında, aralarında Baromuz üyesi dört meslektaşımız ile iki hukuk fakültesi öğrencisi ve onlarca gazetecinin olduğu yurttaşlar gözaltına alınmıştır.

Uluslararası hukuku ihlal eden bu olaya ilişkin derhal soruşturma başlatılması ve sorumlulardan hesap sorulması gerekirken, Anayasal haklarını kullanan ve meslektaşları için yas tutan basın mensuplarının ve meslektaşlarımızın gözaltına alınması kabul edilemez bir durumdur. İki basın mensubu yurttaşımızın öldürülmesi olayıyla ilgili olarak etkin bir soruşturma yürütülmesini ve talep ediyor, sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ibrahim kabaoğlu İstanbul Barosu Nazım Daştan Cihan Bilgin istanbul cumhuriyet başsavcılığı
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