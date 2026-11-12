Savcılık HEVİ LGBTİ+ Derneği’nin feshedilmesini istedi

Hak Eşitlik Varoluş İçin LGBTİ+ Derneği (HEVİ LGBTİ+), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede derneğin feshedilmesinin talep edildiğini açıkladı.

HEVİ’nin açıklamasına göre savcılık, 12 Eylül’de “Ailem Güvende” adı altında düzenlenen operasyon kapsamında yargılanan beş kurucu üyenin Dernekler Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla cezalandırılmasını da istedi. Derneğin tutuklu üç kurucu üyesinin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

HEVİ, tutukluluğun devamına ilişkin kararın kişiselleştirilmiş bir gerekçe içermediğini savunarak üç üyenin 9 Aralık’taki duruşmaya kadar tutuklu kalmasına itiraz etti.

Savcılığın iddianamedeki suçlamaları

Derneğin aktardığına göre savcılık, HEVİ’nin tüzüğünde belirtilen amaçların dışına çıktığını ileri sürdü; derneğin faaliyet raporları, hukuki ve psikososyal destek çalışmaları ile Kürt sorununa ilişkin yaklaşımını iddianameye konu etti.

İddianamede ayrıca derneğin faaliyetleriyle “Kürdistan devletinin var olduğu fikriyle Türk toplumunun milli kimliğine alenen zarar verici ve bölücü ideolojik fikirler doğrultusunda geleneksel yapının hedeflendiği” öne sürüldü.

HEVİ ise Kürt sorununa ilişkin politikalarının “bölücülük” olarak nitelendirilmesine karşı çıktı. Dernek, barış ve demokratikleşme talebinin kuruluşundan bu yana çalışmalarının bir parçası olduğunu belirtti.

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Sağlık ve danışmanlık faaliyetleri de iddianamede

Açıklamaya göre HEVİ’nin güvenli cinsel sağlık, trans beden uyum süreci ve HIV akran danışmanlığı alanlarındaki çalışmaları da iddianamede yer aldı.

Dernek, söz konusu faaliyetlerin yasaklanmış faaliyetler gibi değerlendirilemeyeceğini belirterek sivil toplumun bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının kamu kurumlarının faaliyet alanını daraltmadığını, bu alanlardaki çalışmaları desteklediğini ifade etti.

HEVİ ayrıca mülteci LGBTİ+’lara yönelik hukuki, sosyal ve psikososyal destek faaliyetlerinin suç unsuru olarak gösterilemeyeceğini savundu. Dernek, fesih talebinin mülteci, Kürt ve azınlık LGBTİ+’ların dayanışma ve destek mekanizmalarına erişimini de doğrudan etkileyeceğini belirtti.

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“Fesih talebi geri çekilsin”

HEVİ, fesih talebinin yalnızca derneğin tüzel kişiliğini değil, LGBTİ+’ların örgütlenme ve hak mücadelesini hedef aldığını savundu.

Açıklamada, “HEVİ yalnız değildir, HEVİ kapatılamaz” denilerek fesih talebinin geri çekilmesi ve tutuklu yargılanan kurucu üyelerin serbest bırakılması istendi. Dernek ayrıca LGBTİ+ örgütlerine ve hak savunucularına yönelik karalama, hedef gösterme ve yargı süreçlerine son verilmesi çağrısı yaptı.

HEVİ, insan hakları ve LGBTİ+ örgütleri, sendikalar, meslek odaları, barolar ve basın çalışanlarına da 9 Aralık saat 09.40’ta İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşmaya katılma çağrısında bulundu.

(NÖ)