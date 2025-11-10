ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 10 Kasım 2025 10:26
 ~ Son Güncelleme: 10 Kasım 2025 10:40
2 dk Okuma

Savcılık Eren Keskin'e "cinsiyetçi hakareti" görmedi, "genel" dedi

İHD Eş Genel Başkanı Keskin’in avukatları Kaya ve Tosun, “Özellikle cinsiyetçi söylemlerin cezasız bırakılması bu saldırıları meşrulaştırmak anlamına gelir ve kabul edilemez” dedi.

Fotoğrafta dört kadın bir masa etrafında oturmuş, bir basın toplantısı düzenliyor. Ortadaki kadın konuşma yaparken elini göğsüne koymuş ve duygusal bir ifade taşıyor; yanında oturanlar ise dikkatle dinliyor. Arka planda duvarda, çeşitli insan hakları taleplerini dile getiren afişler asılı: “Hapishanelerdeki insan hakları ihlallerine son!”, “Savaşa değil barışa hemen şimdi!”, “İnsan haklarıyla insandır!” ve “Adaleti istiyoruz!” gibi ifadeler yer alıyor. Afişlerde ayrıca “#SivilToplumSusturulamaz” yazılı bir pankart da bulunuyor.
Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, insan hakları savunucusu avukat ve İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin hakkında sosyal medya üzerinden yapılan hakaret içerikli paylaşıma ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda, “kovuşturmaya yer olmadığına” karar verdi.

Eren Keskin’in avukatlarının savcılığa verdiği dilekçede, sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinde Keskin’le ilgili bir paylaşımın altına, şüpheli olduğu iddia edilen bir kullanıcı tarafından “Bu açıklamayla Aponun avukatlığına soyunan *****had bildirdiği için Altaylı’yı günahı kadar sevmeyenlerde bile bir nebze sempati oluşturmuşsundur.”
diyen hakaret içerikli bir yorum yapıldığı belirtilerek suç duyurusunda bulunuldu.

Suç duyurusu üzerine “hakaret” suçundan soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı incelemede söz konusu yorumun halka açık bir sosyal medya platformu olan X (Twitter) üzerinde yer aldığı ve paylaşımın altına çok sayıda farklı kullanıcı tarafından yorum yapıldığını tespit etti.

Yorumda müştekinin, yani Eren Keskin’in adının açıkça geçmediği, ifadenin hangi kişiye yöneltildiğinin açık biçimde anlaşılamadığı belirtildi. Bu nedenle savcılık, hakaret suçunun oluşabilmesi için gerekli olan “matufiyet” şartının — yani sözlerin belirli bir kişiye yöneltildiğinin tereddütsüz biçimde anlaşılması koşulunun — somut olayda gerçekleşmediği kanaatine vardı.

Ayrıca, Yargıtay 18. Ceza Dairesi ile 4. Ceza Dairesi’nin benzer nitelikteki kararlarına (2019/15974; 2019/8063; 2020/10087) atıf yapılarak, bu durumda mahkûmiyet kararı verilemeyeceği değerlendirildi.

Bu gerekçelerle savcılık, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 172/1. maddesi uyarınca “Kovuşturmaya Yer Olmadığına” karar verdi.

Kararın müşteki vekiline tebliğ edilmesine ve tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde

İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne veya Bu makama ulaştırılmak üzere İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na itiraz edilebileceği bildirildi.

“Yargı tarafsız ve bağımsız olmalıdır”

Eren Keskin’in avukatları Jiyan Kaya ve Jiyan Tosun, kararı bianet’e yorumladı:

“İfade özgürlüğü temel bir haktır, ancak hiçbir özgürlük bir başkasının onuruna, kimliğine ve kişilik haklarına zarar verme hakkı vermez. Kadın kimliği üzerinden yapılan cinsiyetçi söylemler ifade özgürlüğüyle açıklanamaz.

Bugün düşüncesini dile getiren, eleştiren ya da farklı düşünen insanların cezalandırıldığı, hatta haksız yere tutuklandığı bir ortamda; söz konusu olayda olduğu gibi saldırı niteliğinde olan açıkça hakaret içeren söylemlerin cezasız bırakılması insan hakları savunucusu Eren Keskin'in politik kimliği nedeniyledir.

Yargı tarafsız ve bağımsız olmalıdır. Yargının görevi; kim olursa olsun, hangi görüşten olursa olsun, herkesin hakkını aynı kararlılıkla korumaktır. Özellikle cinsiyetçi söylemlerin cezasız bırakılması bu saldırıları meşrulaştırmak anlamına gelir ve kabul edilemez.”

(EMK)

İstanbul
Eren Keskin İHD Genel Başkanı Eren Keskin Eren Keskin'e tehdit mektubu
@kepenekevrimm [email protected]
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı.

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara yazıları ile katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor.

