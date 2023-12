Savcılık, bianet editörü Ruken Tuncel'in ailesine yönelik nefret saldırısı dosyasını kapattı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, bianet editörü Ruken Tuncel’in ailesinin 4 ay önce (10 Ağustos) İstanbul Beylikdüzü’ndeki evlerinde uğradığı ırkçı taciz ve nefret saldırısı dosyasını kapattı.

Savcılık, saldırganlar A.Y.’ye hakaret, basit yaralama, tehdit, E.Y.Y.’ye hakkında hakaret ile tehdit suçlamalarıyla başlatılan soruşturmada ‘kovuşturmaya yer yok’ kararı verdi. Savcılık, Tuncel'in kardeşi, annesi ve teyzesinin darp edildiği olayla ilgili ‘apartman meselesi’ dedi.

Bir diğer kardeşi Sinem Tuncel kolundan yaralayan M.Y hakkında ise bir hüküm kurmadı. Savcılık kararda şu ifadelere yer verdi.

“Müşteki şüphelilerin komşu oldukları ve olay tarihinde apartmandaki meselelerden dolayı aralarında sözlü ve fiziki tartışma yaşandığı, olay sebebiyle taraflar her ne kadar hakaret ve tehdit söylemlerinden dolayı birbirlerinden karşılıklı olarak davacı ve şikayetçi olmuşsalar da, dosya muhteviyatında yer alan tanık beyanlarıyla, müşteki şüphelilerin tehdit söylemleri iddialarının desteklenmediği, olaya ilişkin kamera görüntüsünün bulunmadığı, tarafların iddialarının atılı suçlar açısından soyut iddia mahiyetinde kaldığı anlaşılmakla açıklanan nedenlerle, müşteki şüpheliler hakkında üzerine anlı suçtan dolayı kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir.”

Yerlikaya, nefret suçlarına karşı gerekli hassasiyeti gösterdiklerini iddia etti

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya HEDEP Milletvekili Celal Fırat’ın saldırıya ilişkin önergesine yanıt verdi.

Fırat’ın “Saldırı sonrası, Tuncel ailesinin can güvenliği tehdidini ortadan kaldıracak önleyici tedbirler alınmış mıdır?” sorusuna Yerlikaya “Nefret suçlarına karşı gerekli hassasiyetin gösterildiğini” söyleyerek cevapladı. Yerlikaya cevabında şöyle dedi:

Kolluk kuvvetleri görevlerini, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması ve devam ettirilmesi amacı ile kanunların kendisine verdiği yetkiye ve hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalarak yapmakta olup adli makamların bilgisi ve talimatları doğrultusunda gerekli işlemleri yapmaktadırlar. Her türlü ayrımcılığa karşı İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine taraf olan ve bunu Anayasamızdaki "eşitlik ilkesi" ile muhafaza eden ülkemiz, nefret suçlarına karşı gerekli hassasiyeti göstermektedir. Soru önergesinde bahsi geçen konulara ilişkin soruşturmalar adli süreç içerisinde yürütülmektedir.

Ancak Fırat soru önergesinde Yerlikaya’ya, vaka üzerinden Türkiye’deki diğer nefret saldırıları ve bunlara ilişkin istatistikleri de sormuştu. Bakan Yerlikaya, Fırat’ın bu sorularına yanıt vermedi.

Ne olmuştu?

bianet editörü Ruken Tuncel'in ailesi 10 Ağustos 2023 Perşembe günü akşamı komşuları M.Y. ve A.Y. tarafından ölümle tehdit edildi, kardeşi Sinem Tuncel de darp edildi.

Sinem Tuncel annesiyle birlikte pazar alışverişinden evlerine geldiklerinde apartmanın giriş kapısında komşuları M.Y. ile karşılaştı. M.Y. burada aileye sözlü ithamlarda bulundu. M.Y., Sinem Tuncel’in kendisiyle konuşmak istemediğini söylemesi üzerine tükürdü.

Polisin aranması üzerine M.Y. “Polis size gelmez. Ben arayayım ki nasıl geliyor görün. Devlet benim, polis benim. Trabzonluyuz, sizi yakarız. Bu Aleviler, her ayak sizde. Uyuşturucu satmak sizde, eroin kullanmak sizde. Yürüyüşlere gidiyorsunuz, bu yürüyüşe gitmeye benzemez. Pompalım var benim, bir pompalıya bakarsınız. Şarjörü boşaltırım" dedi.

Ardından olaya M.Y.’nin kızı A.Y. de müdahil oldu, Sinem Tuncel’i darp etti. Sinem Tuncel’e saldıran A.Y. "Sen benim annemle konuşamazsın, anneme bağıramazsın, sizi gebertirim, kaç paralık canınız var, elimde kalırsınız" şeklinde tehditler savurdu.

Bina sakinlerinin dışarıya çıkmasıyla da A.Y., Tuncel ailesine “Bunlar terörist" şeklinde, anne M.Y. de “Bunlar Ermeni, bunlar terörist” diye nefret söyleminde bulundu.

A.Y. tehditlerini pompalı diye tabir edilen çekip kurmalı bir silahları olduğunu söyleyerek devam ettirmesi üzerine araya komşular girdi ve A.Y. eve çıkarken durduruldu.

Geri dönen A.Y. bu kez Sinem Tuncel’in çenesine yumruk attı, M.Y. ise eline bir sopa alarak Sinem ve Ruken Tuncel’in teyzelerine vurmaya çalıştı. Sinem Tuncel araya girmesiyle darbe kendisine gelmiş ve yaralandı.

Sinem Tuncel hastaneye giderek tedavi oldu ve darp raporu aldı. Aile daha sonra emniyete giderek ifade verdi ve M.Y. ile A.Y.’den şikayetçi oldu. Tuncel ailesi ayrıca bir başka komşuları E.Y.Y hakkında da ‘kışkırtma ve hedef göstermeden’ şikayette bulundu.

Tuncel ailesi daha sonra önleyici tedbir kararı çıkartarak M.Y. ve A.Y.’nin yanlarına yaklaşmasını yasaklattı. Ancak Büyükçekmece 1. Aile Mahkemesi 4 Eylül'de önleyici tedbir kararını kaldırdı.

