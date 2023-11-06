Savcılık, Ahmet Kanbal'ı paylaşmadığı fotoğrafla suçladı

Mardin’de 6 Ekim'de yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Ahmet Kanbal hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi, ‘örgüt propagandası’ iddiasıyla hazırlanan bir sayfalık iddianameyi kabul etti.

Savcılık iddianamede, MA’nın X hesabında paylaşılan bir haberinin yeniden paylaşılmasını suçlama konu yaptı. MA’nın 17 Mart 2023’te “QSD: Düşen helikopterde 9 savaşçımız hayatını kaybetti” şeklindeki gönderisini, ‘örgüt propagandası’ iddiasına delil olarak gösterdi.

Savcılık suçlamayı "Mezopotamya Ajansı, 'QSD: Düşen helikopterde 9 savaşçımız hayatını kaybetti' başlıklı içeriğinde üzerlerinde askeri kamuflaj ve askeri hücum yelekleri bulunan Zagros Çekdar kod Mesut Celal Osman, Rojda Afrin kod Dilber İsa, Khalaf Abid kod Yiyad El Gamiş ve kimlikleri tespit edilemeyen başkaca PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütü mensubu oldukları değerlendirilen şahısların bulunduğu fotoğraf içerikli haberi paylaştığı…" diyerek gerekçelendirdi.

Savcığın bahsettiği fotoğraf paylaşılmamış

Ancak MA’nın ‘QSD: Düşen helikopterde 9 savaşçımız hayatını kaybetti’ başlığıyla paylaşılan haberde, savcılığın iddianamede bahsettiği fotoğraf bulunmuyor.

Savcılığın ‘üzerlerinde askeri kamuflaj ve hücum yelekleri bulunan...’ iddiasının aksine haberin, Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) bayrağıyla paylaştığı görülüyor.

Emniyet de hazırladığı fezlekede, bahsi geçen paylaşımın ekran görüntüsüne yer verdi. Ancak ekran görüntüsünde de savcılığın iddiasındaki gibi "üzerlerinde askeri kamuflaj ve hücum yelekleri bulunan" DSG üyelerinin fotoğrafı bulunmuyor.

Kanbal: Olmayan delil, var gibi gösterildi

Hakkında açılan davayla ilgili konuşan Ahmet Kanbal, iddianamenin ‘içi boş’ gerekçelerle hazırlandığını söyledi.

Kanbal, "Paylaşılan haberde, iddianamede bahsedildiği şekilde bir fotoğraf da kullanılmış olabilirdi. Savcılığın da bahsettiği gibi bu bir haberdir ve suçlama konusu yapılamaz. Savcı ve emniyet, belgede sahtecilik yapmış. Olmayan delili varmış gibi göstermiş. Mahkemeyi yanıltmaya dönük bir çaba içerisine girmişler. Mahkeme de bahsi geçen habere bakma gereği dahi duymadan, araştırma yapmadan böyle saçma bir iddianameyi kabul etmiş. Aslında suç işlemiştir. Bu konuda gerekli suç duyurularını yapacağız” dedi.

(HA)