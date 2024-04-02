Savcıdan gazeteciye: Cezalandırılmanı istedim

bianet eski muhabirlerinden Elif Akgül’e X’te (Twitter) 2018 ve 2022’de yaptığı iki paylaşım üzerine ‘zincirleme terör örgütü propagandası’ davası açıldı.

Davanın ilk duruşması bugün Çağlayan’daki İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Akgül duruşmaya avukatı Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nden (MLSA) Fatih Aydın ile birlikte katıldı. Duruşmayı Barış Akademisyenleri’nden Nazım Hikmet Richard Dikbaş ile gazeteciler izledi.

İddianameye karşı savunma yapan Akgül gazeteci olduğunu söyledikten sonra paylaşımlarının haber olduğunu ekledi. Akgül “Terör örgütü propagandası suçunun oluşması için şiddet ve cebir çağrısı olmalı. İki paylaşımda da şiddet ve cebir çağrısı yok, aksine şiddet karşıtı. Haber paylaştığım için suçsuzum” diye konuştu.

Avukat Aydın da Akgül’e soruşturmanın Kasım 2022’de Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün açık kaynak araştırmasıyla başlatıldığını söyledi. Ardından da Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) de kolluğun bu yetkisini iptal ettiğini hatırlattı. “Kolluk ancak savcılığın talimatıyla soruşturma yürütebilir” dedi.

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Aydın daha sonra Akgül’e dava açılmasına neden olan paylaşımlara ilişkin beyanda bulundu.

“Haber paylaşımıyla ilgili soruşturma başlatmak yargılanan kişi gazeteci olduğu için absürt bir durumdur” diyen Aydın “İki tweetten birisi sınırdaki TSK askerlerinin IŞİD’lilerle muhabbet ettiğine dair İMC TV'de yayınlanan görüntü. Diğeri de ETHA’nın TSK’nin Kuzey Irak’ta kimyasal silah kullandığına dair haberi ki bu paylaşımda müvekkil hiçbir yorum yapmamıştır. Bu paylaşımlara dava açılması basın ve ifade özgürlüğünün ihlalidir. Beraat istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Savcı mütalaasını okumadı

Ardından duruşma savcısı Furkan Kafalı esas hakkında mütalaa verdi. Mütalaayı okumayan savcı Akgül’e “Cezalandırılmanı istedim” demekle yetindi.

Duruşma tutanağında yer alan mütalaaya göre savcı Kafalı, Akgül’ün ilk paylaşımında “PKK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG’yi meşru gösterdiğini”, ikinci paylaşımıyla da “silahlı terör örgütü üyelerine gerilla diyerek örgüt üyeliğini meşru gösterdiğini” iddia etti.

Mahkemeden Akgül’ün zincirleme bir şekilde terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırılmasını istedi.

Bunun üzerine Akgül’ün avukatı Aydın, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talep etti. Davada bir sonraki duruşma 27 Haziran saat 11.00’de.

İddianame ne diyor? Akgül’e dava açılmasına neden olan ‘sanal devriye raporunu’ Kasım 2022’de Samsun İl Emniyet Müdürlüğü hazırladı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyasını yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Savcılık dosyayı İstanbul Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına yollayıp Akgül’ün, ‘suça konu paylaşımlarının’ ve başka sosyal medya hesabı varsa ‘ivedi’ bir şekilde tespit edilmesini istedi. Buradan gelen rapor sonrası Akgül’e dava açıldı. Savcı Turgut Selvi’nin yazdığı iddianamede Akgül Ocak 2018’de “#AfrinOperasyonu demişken PYD Ankara’da, Suruç’ta vatandaşlarımızı öldüren IŞİD ile savaşıp bizim Misak-i Milli sınırlarımızı korurken sınırdaki TSK mensupları IŞİD’lilerle muhabbetteydi #AfrinSavasınaHayır” şeklinde paylaşım yapmakla ve Ekim 2022’de ETHA’nın “Kimyasal silaha maruz kalan iki gerillanın görüntüleri” şeklindeki paylaşımını yeniden dolaşıma sokmakla suçlandı. Savcı Akgül’ün “zincirleme bir şekilde örgüt propagandası yapmak” suçundan 13,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

(HA)