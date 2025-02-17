Savcı, Ümit Özdağ'a 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten 4 yıl 8 aya kadar hapis istedi

‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra 21 Ocak’ta 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdağ için ‘Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret’ suçlamasıyla 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istedi. Ayrıca seçim yasağı getirilmesini talep etti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan iddianamede ‘müşteki’ olarak yer aldı.

Savcılık iddianamede, Özdağ'ın 19 Ocak'ta partisinin il başkanları istişare toplantısında Erdoğan'a yönelik kullandığı sözlerden dolayı resen soruşturma başlatıldığını hatırlattı. Özdağ hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklama kararı verildiğini, bu suç yönünden ayrılan soruşturmanın devam ettiğini aktardı.

Özdağ'ın ifadelerinin Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını zedelediğini iddia etti. Özdağ’ın "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçunu işlediğine dair hakkında kamu davası açılması için gereken yeterli şüphenin bulunduğunu belirtti.

İddianame, değerlendirilmek üzere Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Özdağ ne demişti?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya’da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı’nda “Erdoğan'ın FETÖ’yü Türk Devleti'ne soktuğunu, Türk Devleti'ni FETÖ’ye teslim ettiğini, FETÖ’ye paralel devlet kurdurduğunu” söyledi.

Özdağ bunun ardından şöyle devam etti:

"Hiçbir Haçlı Seferi Türk milletini deist, ateist, hristiyan yapamamıştır. Erdoğan döneminde Türk milletinin geniş kesimleri Allah'la aldatanlardan dolayı dinlerinden soğumaya başladılar ve Erdoğan döneminde deist, ateist oranı yüzde 16’yı aştı. Erdoğan bilmelidir ki Cumhuriyeti kuran kadrolar Türk milletinin inancına, tarihine ve kültürüne saldırmamış aksine Atatürk ve silah arkadaşları Türk milletinin inancını, tarihini ve kültürünü korumuş ve geliştirmiştir. Türk milletinin inancına, kültürüne ve tarihine saldıran, tarihi fesli bir deliden öğrenen Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisidir."

Ayrıca Erdoğan'ın, tarihi çarptırarak milletin tarihine zarar verdiğini söyleyen Ümit Özdağ şunları kaydetti:

"Erdoğan, Türk milletinin devletini tarikat ve cemaatler arasında dağıtarak, şirk koşanları devlete ortak ederek, Türk milletinin inancına zarar vermektedir, milyonlarca sığınmacı ve kaçağı Anadolu'ya sokarak, Türk milletinin kültürünü tahrip etmektedir. Yaşanan şey aslında bir AKP faşizmidir. Zafer Partisi olarak biz ana muhalefet gibi bu faşizmle normalleşmeyeceğiz. Biz mücadele edeceğiz ve kazanacağız. Zafer, Türk devletinin ve Türk milletinin olacaktır."