Savcı, Uğur Kurt davasında sanık polis hakkında hapis cezası istedi

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), Okmeydanı Cemevi’nde 14 Mayıs 2014’te polis Sezgin K.nin açtığı ateş sonucu başından vurularak öldürülen Uğur Kurt davasında "ihlal kararı" vermesi üzerine yeniden görülen davanın ikinci duruşması görüldü.

İstanbul’da Okmeydanı Cemevi’nde yaklaşık 14 Mayıs 2014’te polis kurşunuyla hayatını kaybeden Uğur Kurt davasında savcı mütalaasını açıkladı.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ihlal kararı üzerine yeniden görülen davada savcı sanık polis Sezgin K. hakkında 6 yıla kadar hapis cezası talep etti.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Uğur Kurt'un ailesi, avukatları katıldı.

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanması beklenen sanık polis Sezgin K. ise teknik nedenlerden dolayı duruşmaya bağlanamadı. Duruşmada Sezgin K.’nin avukatları da hazır bulundu.

POLİS KURŞUNUYLA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ Uğur Kurt davası: Bilirkişi incelemesi talebine ret

Narin Kurt: Hâlâ burada olmamız çok acı

Duruşmada söz alan Uğur Kurt'un eşi Narin Kurt, "Masum bir insanın kolluk kuvveti tarafından yaşam hakkının elinden alınması ve bizim yaklaşık 10 yıldır adalet arıyor ve bugün hâlâ burada olmamız çok acı. 25 Nisan 2017 tarihinde görülen haklı davamızda sanığa 12 bin 100 lira para cezası veren hakim ve heyeti kınıyorum ve asla kabul etmiyorum" dedi.

Çocuklarının babası öldürüldüğünde bir buçuk yaşında olduğunu söyleyen Narin Kurt, şöyle devam etti: "Bundan sonraki hayatında babasızlığa mahkum eden kişiye ceza verilmiyor olması çok acı. Oğlum büyüyor ve süreci sorgulamaya başladı. Ben oğluma yaşadığımız adaletsizliği anlatamıyorum. Biz haklı davamızda yüce adalete ve sizin vicdanınıza sığınıyoruz. Bu zamana kadar yaşadığımız haksızlığın son bulmasını ve adalet terazisinde eşit tartılmayı ben ve ailem adına sizden umutla bekliyoruz.”

UĞUR KURT'U ÖLDÜREN POLİS YENİDEN YARGILANACAK "10 taksitle 12 bin TL ceza izah edilemez"

Savcı: 2 yıldan 6 yıla kadar hapis

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, “toplanan deliller ve dosya kapsamına göre mahkemenin suç vasıflandırmasının yerinde olduğu, sanığın somut olayda dikkat ve özen yüklülüğüne aykırı hareket ederek Uğur Kurt'un ölümüne sebebiyet verdiği, sanığın bu suretle üzerine atılı taksirle ölüme neden olma suçunu işlediği, ancak Anayasa Mahkemesi kararında da belirtildiği gibi cezanın eylemle orantılı olması ve ihlalin ortadan kaldırılması gerektiğini” belirtti.

Savcı sanık polis hakkında "Taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve verilen hapis cezasının para cezasına çevrilmesine yer olmadığına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, avukatlara mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre verilmesine hükmetti. Ayrıca mahkeme, sanık polis memuru Sezgin K.'nın SEGBİS'deki teknik arıza nedeniyle duruşmaya katılamamasını gerekçe göstererek davanın 1 Mart 2024 tarihine bırakılmasına karar verdi.

Uğur Kurt Davasında Sanık Polise Tutuklama Yok

(RT)