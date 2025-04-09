Savcı, Saraçhane protestolarını takip eden 7 gazeteciye 3 yıla kadar hapis istedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolara katıldıkları gerekçesiyle dava açtığı 819 kişi arasına yedi gazeteci koydu.

Terör Suçları Soruşturma Bürosunda görevli savcı Mert Tataroğlu, 25 Mart’ta ev baskınlarıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve tepkiler üzerine iki gün sonra tahliye edilen;

AFP foto muhabiri Yasin Akgül,

Now Haber muhabiri Ali Onur Tosun,

Foto muhabir Bülent Kılıç,

Muhabir Zeynep Kuray,

Muhabir Hayri Tunç,

İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı ile

Bakırköy Belediyesi foto muhabiri Gökhan Kam

hakkında iddianame hazırladı. Savcı Tataroğlu, gazetecilerin gazetecilik yapmadığını iddia etti. İfadelerine itibar etmedi. Polisin ‘fotoğraflı kumpas’ını delil olarak dosyaya koydu.

SAVCI, KARARINI TALİMATLA MI DEĞİŞTİRDİ? Foto muhabirlere fotoğraflı kumpas

Tataroğlu, gazeteciler hakkında iddianamede şöyle dedi:

“Bülent Kılıç, Kurtuluş Arı, Yasin Akgül, Zeynep Kuray, Gökhan Kam, Ali Onur Tosun ve Hayri Tunç'un alınan ifadelerinde gazetecilik ve foto muhabirliği faaliyeti kapsamında olay yerinde bulunduklarını beyan ettikleri ancak yapılan dosya tetkikinde şüphelilerin beyanlarını doğrulayacak nitelikte olay yerinde gazetecilik faaliyetini ifa ettiklerine dair kollukça herhangi bir tespit yapılmadığı, bu kapsamda şüphelilerin beyanlarını doğrulayacak nitelikte delil veya emare elde edilememesi karşında Cumhuriyet Başsavcılığımızca beyanlarına itibar edilmediği…”

Savcı gazetecileri 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamakla” suçladı. Altı aydan üç yıla kadar hapislerini istedi. İddianamede gazetecilerle birlikte 25 kişi var.

Önderoğlu: Trajikomik

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu gazetecilere açılan davaya tepki gösterdi. Davayı trajikomik olarak nitelendiren Önderoğlu, "Adalete güvenelim dedikçe gazetecilik hakları işte böylesine hukukdışı hamlelerle ayaklar altına alınıyor." dedi.

(HA)