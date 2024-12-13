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HABER
Yayın Tarihi: 13 Aralık 2024 17:01
 ~ Son Güncelleme: 13 Aralık 2024 17:09
3 dk Okuma

AMASRA MADEN KATLİAMI DAVASI

Savcı müessese ve işletme müdürleri ile iki başmühendisin 1050’şer yıl hapsini istedi

43 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin yaralandığı Amasra maden faciasına ilişkin görülen davada savcılık mütalaasını açıkladı. Müessese ve işletme müdürleri ile iki başmühendisin "olası kastla öldürme" suçundan cezalandırılmalarını istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Savcı müessese ve işletme müdürleri ile iki başmühendisin 1050’şer yıl hapsini istedi

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de 43 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin 4'ü tutuklu 23 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesince, Bartın Adliyesinde özel olarak oluşturulan salonda yapılan 10. duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı.

İddia makamının sunduğu mütalaada, şüphelilerin eylemleri incelendiğinde tutuklu sanık Müessese Müdürü Cihat Özdemir'in, olayın meydana gelmesine neden olan etkenlerden "havalandırma ", "metan drenajı ", "kömür tozu mücadelesi ", "teknik personel sayısındaki eksiklik" ve "iş güvenliği eğitimleri ve acil durumlara yönelik tatbikatlar" kapsamında kusurlu bulunduğu belirtildi.

Tutuklu sanık İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi ve İşletme Baş Mühendisi Mehmet Tural'ın, "havalandırma", "kömür tozu mücadelesi" ve "iş güvenliği eğitimleri ve acil durumlara yönelik tatbikatlar" yönünden kusurlu bulunduğu anlatılan mütalaada, İş Sağlığı Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi ve aynı zamanda İş Sağlığı Güvenliği ve Eğitim Şube Müdürü Volkan Soylu'nun ise "havalandırma " ve "iş güvenliği eğitimleri ve acil durumlara yönelik tatbikatlar" kapsamında kusurlu görüldüğü aktarıldı.

Mütalaada, sanıklar Özdemir, Ekmekçi, Tural ve Soylu'nun iş güvenliği önlemlerinin alınmasını sağlamadan, havalandırmanın iyileştirilmesiyle ilgili projeyi uygulamadan ve mevzuatta yer almayan "patara" yöntemiyle kömür üretimi yapılmasına izin vererek, iş yerini, "çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmayacak biçimde tasarlama, inşa etme, teçhiz etme ve işletme" yükümlülüğüne aykırı davrandıkları kaydedildi.

'Olası kast' suçlaması

Gerekli önlemler alınmadan ve eksiklikler giderilmeden kömür üretim faaliyetine devam edilmesinin yüksek risk oluşturduğunun bilinmesine ve bu durumun geri dönülmez sonuçlara yol açabileceğini öngörebilmelerine rağmen tutuklu sanıkların yüksek risk içeren faaliyetlerini uzun süre devam ettirdikleri belirtilen mütalaada, "olası kastla öldürme" suçunun unsurlarının oluştuğu aktarıldı.

Tutuksuz sanıkların ihmal ve aksaklıklarına ilişkin bilgilere de yer verilen mütalaada, taraf beyanları, bilirkişi raporları, ölü muayene tutanakları, adli tıp, teftiş ve TÜBİTAK raporlarıyla tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde tutuklu sanıklar Özdemir, Ekmekçi, Tural ve Soylu hakkında 43 kez "olası kastla öldürme" suçundan toplam 840 yıldan 1050'şer yıla kadar, 4 kez "olası kastla yaralama" suçundan da 4 yıl 16 aydan 12'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Mütalaada, tutuksuz diğer 19 sanığın ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Mütalaaya karşı savunma yapacaklar

Müşteki avukatları, havalandırma sorunu olduğunun bilinmesine rağmen sanık ve şüphelilerin ilkel yollarla sorunu çözmeye çalıştıkları, sorun çözülmeden üretime devam edildiği, sensörlerin çalışmadığı, su barajlarının bulunmadığının açıkça görüldüğünü ifade ederek, mütalaaya karşı savunma için süre ve tutuklu sanıkların bu halinin devamı talebinde bulundu.

Sanık avukatları ise tanıkların beyanlarıyla üretim baskısının olmadığının anlaşıldığını savunarak, tutuklu sanıkların tahliyelerini, tutuksuz sanıkların beraatlerini istedi.

Söz verilen sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini ve mütalaaya katılmadıklarını belirterek, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunma hazırlanması için duruşmayı 20 Ocak 2025'e erteledi.

Amasra'daki maden ocağı patlaması: İddianamede 1062 yıla kadar hapis istemi
Amasra'daki maden ocağı patlaması: İddianamede 1062 yıla kadar hapis istemi
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(HA)

Haber Yeri
İstanbul
amasra amasra maden faciası Amasra Maden Ocağı Katliamı
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