Savcı, MİT TIR'ları davasında Erdem Gül'e hapis istedi

Cumhuriyet gazetesinin Ankara temsilciliğini yaptığı dönemde MİT TIR’larının durdurulması görüntüleri nedeniyle yargılanan Erdem Gül, Yargıtay’ın bozma kararı sorası yeniden hakim karşısına çıktı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün (30 Kasım 2023) görülen duruşmaya Gül, avukatları Fikret İlkiz, Akın Atalay, Abbas Yalçın, Tora Pekin ve Yiğit Acar ile birlikte katıldı.

Duruşmada savcılık makamı mütalaa verdi. Savcı Süleyman Erturan ‘terör örgütüne yardım’ suçundan Gül’ün cezalandırılmasını istedi.

Erturan, 1 Ocak 2014’te Hatay’da ve 19 Ocak 2014’te Adana’da durdurulan MİT TIR’larında yüklü “malzemenin kamera kaydı ve fotoğraf çekiminin örgüt mensuplarınca yapıldığını”, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği’nin yayın yasağı kararının ihlal edildiğini belirtti.

“Yayın yasağına rağmen FETÖ/PDY mensuplarının temin ettiği ulusal güvenlik ve devlet sırrı kapsamında kalan devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgi, belge ve görüntülerin yayınlanarak ifşa edildiğini” öne sürdü.

Anayasal teminat altındaki basın özgürlüğünün, “devlet sırlarının açıklanması veya suç işlenmesinin önlenmesi” amacıyla sınırlandırılabileceğini kaydeden Erturan, Erdem Gül tarafından yayımlanan haberin “gazetecilik faaliyeti ve basın hürriyeti kapsamında olmadığını” iddia etti.

Savcı Erturan Gül’ün TCK 314/2 uyarınca 10 yıla kadar hapis istedi. Avukatların esas hakkında görüşe karşı beyanda bulunmak için süre istemesi üzerine mahkeme davayı 28 Şubat 2024 saat 10.00’a bıraktı.

MİT TIR'ları davası: Yargıtay, Enis Berberoğlu ve Erdem Gül hakkındaki kararı bozdu

(HA)