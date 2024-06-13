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HABER
Yayın Tarihi: 13 Haziran 2024 17:53
 ~ Son Güncelleme: 13 Haziran 2024 23:36
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Savcı, meslektaşlarının gözaltına alınmasını protesto eden gazetecilere hapis istedi

Gazeteciler, Pınar Gayıp, Eylem Nazlıer, Esra Soybir, Serpil Ünal, Yadigar Aygün ile Zeynep Kuray 29 Nisan 2023'te Kadıköy’de Süreyya Operası önünde Diyarbakır ve Ankara merkezli soruşturmalarda gözaltına alınan ve tutuklanan meslektaşları için açıklama yapmak istemiş ancak henüz eylem başlamadan gözaltına alınmışlardı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Savcı, meslektaşlarının gözaltına alınmasını protesto eden gazetecilere hapis istedi

Diyarbakır ve Ankara merkezli operasyonlarda gözaltına alınan ve tutuklanan meslektaşları için 29 Nisan 2023’te protesto gösterisi düzenleyen altı gazeteci hakkında savcı hapis cezası istedi.

ETHA editörü Pınar Gayıp, Evrensel muhabiri Eylem Nazlıer, Direnişteyiz.org muhabiri Esra Soybir, Mücadele Birliği muhabiri Serpil Ünal, Gazete Patika muhabiri Yadigar Aygün ile gazeteci Zeynep Kuray'ın İstanbul Anadolu 22. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada duruşma savcısı mütalaa verdi.

Gazetecilerin "tüm ikazlara rağmen gösteri ve toplantıyı sonlandırmadıkları" gerekçesiyle "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” suçlamasından cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme esas hakkındaki görüşe ilişkin savunmaların yapılması için gazetecilere süre verdi. Davada karar duruşması 31 Ekim'e görülecek.

Ne olmuştu?

Gazeteciler, 29 Nisan 2023’te Kadıköy’de Süreyya Operası önünde aynı günlerde Diyarbakır ve Ankara merkezli soruşturmalarda gözaltına alınan ve tutuklanan meslektaşları için açıklama yapmak istemiş ancak henüz eylem başlamadan gözaltına alınmışlardı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazetecilerin gözaltına alınmasını ve tutuklanmasını protesto ettikleri için gözaltına alınan Pınar Gayıp, Eylem Nazlıer, Esra Soybir, Serpil Ünal, Yadigar Aygün ve Zeynep Kuray'ın 6 aydan 3 yıla kadar hapsini istiyor.

(HA)

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