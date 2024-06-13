Savcı kanıtları dikkate almadan mütalaa verdi, Dicle Müftüoğlu'na ceza istedi

303 gün tutuklu kaldıktan sonra 29 Şubat’ta tahliye edilen Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eşbaşkanı ve Mezopotamya Ajansı (MA) editörü Dicle Müftüoğlu, yargılandığı davada bugün dördüncü kez hakim karşısına çıktı.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Müftüoğlu avukatı Resul Temur ile birlikte katıldı.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. İddianamede yer alan suçlamaları tekrarlayan savcı, Müftüoğlu'nun "KCK Türkiye yapılanması içerisinde eğitim aldığını” ve “tanık ifadelerinin güvenilir olduğunu” savundu.

Müftüoğlu’nun savunmasının “suçtan kurtulmaya yönelik olduğu” ileri süren, “Müftüoğlu’nun Kuzey Irak’taki örgüt kamplarına yasal yollardan gitmesinin mümkün olmadığını, bu yüzden savunmasına itibar edilemeyeceğini” belirtti.

Gizli tanık ve açık tanık ifadelerinin örtüştüğünü, Müftüoğlu’nun örgütle organik bağ kurduğunu iddia etti.

Savcı Müftüoğlu’nun ‘örgüt üyeliği (TCK 314/1)’ suçundan cezalandırılmasını istedi.

"Mütalaada belgeler yok"

Mütalaa üzerine söz alan Müftüoğlu’nun avukatı Resul Temur, savcıdan görüşünü gözden geçirmesini istedi.

Müftüoğlu’nun iddia edilen suç tarihinde Diyarbakır'da bulunduğunu ispatladıklarını dile getirip, gerekli belgeleri de mahkemeye sunduklarını söyledi.

Savcının belgeleri mütalaada verirken sundukları belgeleri dikkate almadığını belirten Temur, Yargıtay kararları doğrultusunda delillerin mahkemede tartışılmasını istedi.

Mahkeme, mütalaaya karşı savunma yapmaları için Müftüoğlu ve Temur’a süre verdi. Bir sonraki duruşma 24 Ekim'de.

Duruşmayı DFG ve Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) ile birlikte DİSK Basın-İş Diyarbakır Bölge Temsilcisi Hakkı Boltan, İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Türkiye Araştırmacısı Emma Sinclair-Webb, Norveç PEN'den avukat Ezio Menzıone izledi.

Ne olmuştu?

Dicle Müftüoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 49 kişi hakkında başlattığı soruşturma kapsamında 29 Nisan 2023'te gözaltına alındı. 3 Mayıs'ta tutuklandı.

Savcılık 18 Temmuz’da "örgüt kurmak ve yönetmek", "örgüt üyesi olmak" iddialarıyla 37,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Ancak Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etmedi. 27 Temmuz'da aynı savcılığa iddianameyi iade etti.

Bunun üzerine savcılık Müftüoğlu ile birlikte gözaltına alınıp tutuklanan MA editörü Sedat Yılmaz hakkında ayrı olarak, “örgüte üye olmak” ve “örgüt kurmak ve yönetmek” iddiası ile iddianame düzenlendi. Aynı mahkeme, savcının bu iddianamesini de kabul etmeyerek, 21 Eylül’de yetkisizlik kararı verdi. İddianameti Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemelerine gönderdi.

Müftüoğlu tutuklandıktan 7 ay sonra ilk kez hakim karşısına çıktı. 29 Şubat'taki üçüncü duruşmaya kadar da tahliye edilmedi.

(HA)