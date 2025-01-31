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Yayın Tarihi: 31 Ocak 2025 17:43
 ~ Son Güncelleme: 31 Ocak 2025 18:10
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Savcı, istinafa başvurdu: Nevzat Bahtiyar için müebbet istedi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada savcı, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasına itiraz etti. Savcı, istinafa yaptığı başvuruda Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Savcı, istinafa başvurdu: Nevzat Bahtiyar için müebbet istedi
*Fotoğraf: Diyar Saraçoğlu

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada, sanık Nevzat Bahtiyar'ın "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan çarptırıldığı 4 yıl 6 ay hapis cezasına karşı Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusu yapıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı adına duruşma savcısı, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne istinaf dilekçesi sundu.

Dilekçede, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık 2024'te görülen karar duruşmasında, Narin Güran'ın cansız bedenini dereye sakladığını itiraf eden sanık Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan dava açıldığı hatırlatılarak,  "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldığı belirtildi.

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Dilekçede, özetle şöyle denildi:

"Sanık, ifadelerinin aksine Narin'in cansız bedenini gömdükten sonra hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmiş ve hiçbir aşamada gerçek bir pişmanlık sergilememiştir. Sanığın salt bir tehditle bu olaya karışmış olma ihtimali bulunmadığından, olayın başından itibaren diğer sanıklarla iştirak iradesiyle öldürme eylemi üzerinde hakimiyet kurmuştur. Narin'in öldürüldüğü tarihten, cansız bedeninin bulunduğu tarihe kadar geçen süre, bu süre içerisinde suç delillerinin bulunamaması (Adli Tıp Kurumları tarafından yapılan onlarca araştırmalara rağmen herhangi bir delilin bulunmaması, delil bulunmayışına sebebin ise söz konusu cansız bedenin uzunca süre suyun içerisinde kalması) karşısındaki bu durum, iştirak iradesini ortaya koyan Nevzat Bahtiyar yönünden iştirak içerisinde konumlandığı yerin adeta bir nişanesi ve göstergesidir.

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Sanık Nevzat Bahtiyar'ın eylemine uyan  'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken, 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçunu oluşturduğundan bahisle TCK'nın 281/1. maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi karşısında istinaf kanun yoluna başvuru hususu hasıl olmuştur. Kararın, usul ve esas yönünden kanuna aykırı bulunduğundan kararın istinafen kaldırılması arz olunur."

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(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Narin Güran cinayeti davası Nevzat Bahtiyar
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