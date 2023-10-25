Savcı, ilk duruşmada gazeteci Beritan Canözer’e ceza istedi

Gazetecilere yönelik 25 Nisan’da yapılan operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve 58 gün sonra tahliye edilen JINNEWS muhabiri Beritan Canözer, ‘örgüt üyeliği’ iddiasıyla yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı.

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Canözer ve avukatı Muharrem Erbey ile katıldı.

Canözer’in tutuklanmasına ve yargılanmasına neden olan tanık Ümit Akbıyık ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlandı.

Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG), Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) temsilcileri de duruşmayı izledi.

Mezopotamya Ajansı ve MLSA'nın duruşmadan aktardığına göre iddianameye karşı savunma yapan Canözer, aleyhinde ifade veren Ümit Akbıyık’ı tanımadığını, bu kişinin HDP Gençlik Meclisi üyesi olduğunu gazete haberlerinden öğrendiğini söyledi.

İmzalı haberlerinin “suç delili” sayıldığını anlatan Canözer, haberlerin kaynağının belli olduğunu belirtti ve bunların suç unsuru içermediğini anlattı.

Canözer, ““Bu mesleği gizli saklı yapan biri değilim. Daha önce yaptığım haberlerden dolayı yargılandım ve beraat ettiğim dosyalar oldu. Çalıştığım ajansın yayın politikası nedeniyle haberlerde kullanılan kelimeler cımbızlanarak, hakkımda birçok dava açıldı. Ben kadın ve çocuk haberi yapıyorum. Şiddet gören, katledilen, taciz ve tecavüze maruz bırakılan kadınların ve çocukların sesi olduk. Siyasetçi kadınlara kim oldukları fark etmeksizin mikrofon uzattım. Suçlaöaları kabul etmiyorum” dedi.

Akbıyık, Canözer'in tutuklu olduğu dönemde Sur'da olduğunu iddia etti

Mahkeme, Canözer’in ardından tanık sıfatıyla Akbıyık’ı dinledi. Akbıyık, Canözer’i tanıdığını ileri sürdü. Canözer’in örgütün basın alanında faaliyet yürüttüğünü iddia etti.

Akbıyık Canözer’in “2015’te Diyarbakır Sur’da ilan edilen sokağa çıkma yasakları ve çatışma döneminde örgüt üyelerinin haberlerini yaptığını” söyledi. Ancak Canözer’le 2018’de organize ettikleri bir konser için HDP il binasına röportaj almaya gelmesiyle tanıştıklarını anlattı.

Bu sırada söz alan Canözer’in avukatı Erbey, müvekkilinin 2015’te tutuklu olduğunu belirtip, Akbıyık’ın iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Ayrıca Akbıyık’ın ifadelerinin çelişkili olduğuna dikkat çekti.

Sancı 15 yıla kadar hapis istedi

Beyanlardan sonra duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Savcı Canözer'in ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla 15 yıla kadar hapsini istedi.

Canözer'in avukatı Muharrem Erbey esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre talebinde bulundu.

Mahkeme talebi kabul ederek ikinci celse için 8 Aralık tarihine gün verdi.

600'den fazla kişinin dosyasında tanık olan bir isim: Ümit Akbıyık

Ne olmuştu? Beritan Canözer, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, 25 Nisan 2023’te evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Meslektaşları Abdurrahman Gök ve Mehmet Şah Oruç ile birlikte de tutuklandı. Hakkında iddianame hazırlanmasının ardından mahkeme “dosyada ki delil durumu, atılı suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali, kaçma ve delil karartmaya yönelik somut delil bulunmadığı” gerekçesiyle 23 Haziran’da Canözer’i tahliye etti. Canözer iddianamede JINNEWS’te kendi imzasıyla yayınlanan 18 haberle suçlanıyor. İddianamede haberler suç unsuru ggeçiyor. Ek olarak Canözer’in sosyal medya paylaşımları, SGK kayıtları, gazeteci meslektaşlarıyla yaptığı görüşmelerin HTS kayıtları, ev baskını sırasında el konulan haber arşivi ve aleyhindeki tanık ifadesi de suç delili olarak iddianamede yer alıyor.

(HA)