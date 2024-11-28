Savcı gözaltındaki isimler için adli kontrol ve tutuklama istedi

Eskişehir merkezli operasyon kapsamında İstanbul, Ankara, Batman ve Diyarbakır’da gözaltına alınan gazeteci, yazar ve karikatüristlerin emniyetteki ve savcılıktaki ifade işlemleri bitti.

Savcılık gözaltındaki isimlerden bazılarının adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarını ve bazılarının da tutuklanmasını istedi.

Bu kapsamda Diyarbakır’da gözaltında olanlardan Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG) Başkanı Roza Metina, karikatürist Doğan Güzel, yazar-çevrimen Ömer Barasi, Pirtûkakurdî Koordinatörü Baver Yoldaş, Figen Mamedoğlu Alp ve Berfin Atlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılıktan şair-yazar Hicri İzgören, fotoğrafçı Emrah Kelekçiler, gazeteci Ahmet Sümbül, Ceyhun Tabu, KHK’lı akademisyen Abdurrahman Aydın'ı ise tutuklamaları talebiyle mahkemeye sevk etti.

Eskişehir'de gözaltında tutulan gazeteci ve yazarların da mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

18 basın meslek örgütü: Gazetecilik siyasi baskıdan korunmalı

(HA)