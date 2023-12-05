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HABER
Yayın Tarihi: 5 Aralık 2023 10:19
 ~ Son Güncelleme: 5 Aralık 2023 10:45
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Savcı, Gezi’nin AKP’li hakimini yazdığı için İsmail Saymaz’ın cezalandırılmasını istedi

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada savcı, Gezi davası hakimi Murat Bircan'la ilgili haberi nedeniyle İsmail Saymaz hakkında "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçundan ceza istedi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/05/savci-gezinin-akpli-hakimini-yazdigi-icin-ismail-saymazin-cezalandirilmasini-istedi-1.jpg
Fotoğraf: RSF Türkçe / X

Gazeteci İsmail Saymaz, AKP’den Samsun milletvekili aday adayı olduğu ortaya çıkan Gezi davası hakimi Murat Bircan'la ilgili kaleme aldığı haberler nedeniyle yargılandığı davada ikinci kez hakim karşısına çıktı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya İsmail Saymaz avukatlarıyla birlikte katıldı. Esas hakkındaki görüşünü sunan duruşma savcısı, Saymaz’ın hakaret suçlaması yönünden beraatını, “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçundan ise cezalandırılmasını istedi.

Saymaz’ın avukatları mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talep etti. Talebi kabul eden mahkeme, davayı 23 Ocak 2024 saat 10:10’a bıraktı.

Ne olmuştu?

İsmail Saymaz, AKP’den Samsun milletvekili aday adayı olduğu ortaya çıkan Gezi Davası hakimi Murat Bircan'ın eşi Arzu Bircan'ın ‘FETÖ şüphelisi’ olduğunu ve ifade verdiğini yazdı.

Saymaz hakkında Murat Bircan'ın şikayeti üzerine “terörle mücadelede görev alan kamu görevlisini hedef göstermek” ve “kamu görevlisine hakaret” suçlamalarıyla dava açıldı.

Saymaz, 10 Ekim 2023'teki ilk duruşmada, Murat Bircan’ı kastederek “Hakim Bey kendi adına değil, eşi adına şikayette bulunmuş. Bu hukuk tarihine geçecek bir şey” diye savunma yaptı.

İsmail Saymaz, Gezi Davasının AKP
İsmail Saymaz, Gezi Davasının AKP'li hakimini yazdığı için hakim karşısında
10 Ekim 2023

(HA)

İsmail Saymaz gazeteci yargılamaları Murat Bircan
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6 Haziran 2022
/haber/akp-li-hakim-murat-bircan-a-reddi-hakim-talebine-akin-gurlek-ten-ret-262943
"Gezi hakiminin eşi değil eniştesinin ailesi FETÖ'cüymüş"
12 Mayıs 2022
/haber/gezi-hakiminin-esi-degil-enistesinin-ailesi-feto-cuymus-261745
MİLLETVEKİLİ MERAL DANIŞ-BEŞTAŞ SORDU
"AKP'den aday adayı olan hakim, neden Gezi Davası'nda görevliydi?"
28 Nisan 2022
/haber/akp-den-aday-adayi-olan-hakim-neden-gezi-davasi-nda-gorevliydi-261142
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/haber/gezi-davasinin-yargici-akp-li-cikti-erdogan-in-yargiya-guveni-yukseldi-260997
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