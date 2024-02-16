Savcı, gazetecilerin ifadesini almadan tutuklanmalarını talep etti

İzmir’de 13 Şubat’ta gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Semra Turan, Delal Akyüz ve Tolga Güney, JINNEWS muhabiri Melike Aydın ve Gazete Duvar muhabiri Cihan Başakçıoğlu ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) basın çalışanı Fatma Funda Akbulut’un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gazeteciler, haberleri ve haber kaynaklarıyla yaptıkları görüşmeler nedeniyle “örgüt üyeliğiyle" suçlandı. Suçlamanın nedeni Buse Aslan isimli bir tanığın beyanları. Aslan gazetecilerin "talimatla haber yaptığını" iddia etti.

Emniyetteki ifade işlemi sırasında Semra Turan'a Akbelen ve Agrobay işçilerinin direnişi ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ndeki etkinlilerine dair haberler soruldu. Ayrıca otizmli bir çocuğun cinsel istismarına dair açılan davanın duruşmasını neden takip ettiği Turan’a sorulan sorular arasındaydı.

Gazeteciler emniyetteki ifade işleminin ardından savcılığa sevk edildi. İzmir Bayraklı Adliyesi’ne götürülen gazeteciler burada ters kelepçeyle bekletildi. Gazetecilerin burada savcıya ifade vermeleri bekleniyordu.

Ancak ifadeleri alınmayan gazeteciler savcılık tarafından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İzmir’de 5 gazeteci 3 gündür gözaltında

İzmir’de gazetecilere operasyon: MA, JINNEWS ve Gazete Duvar muhabirleri gözaltına alındı

(HA)