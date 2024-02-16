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HABER
Yayın Tarihi: 16 Şubat 2024 12:37
 ~ Son Güncelleme: 16 Şubat 2024 13:28
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Savcı, gazetecilerin ifadesini almadan tutuklanmalarını talep etti

Gazeteciler Semra Turan, Delal Akyüz, Tolga Güney, Melike Aydın ve Cihan Başakçıoğlu ile DEM Parti basın çalışanı Fatma Funda Akbulut örgüt üyeliğiyle suçlanıyor.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Savcı, gazetecilerin ifadesini almadan tutuklanmalarını talep etti

İzmir’de 13 Şubat’ta gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Semra Turan, Delal Akyüz ve Tolga Güney, JINNEWS muhabiri Melike Aydın ve Gazete Duvar muhabiri Cihan Başakçıoğlu ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) basın çalışanı Fatma Funda Akbulut’un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gazeteciler, haberleri ve haber kaynaklarıyla yaptıkları görüşmeler nedeniyle “örgüt üyeliğiyle" suçlandı. Suçlamanın nedeni Buse Aslan isimli bir tanığın beyanları. Aslan gazetecilerin "talimatla haber yaptığını" iddia etti.

Emniyetteki ifade işlemi sırasında Semra Turan'a Akbelen ve Agrobay işçilerinin direnişi ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ndeki etkinlilerine dair haberler soruldu. Ayrıca otizmli bir çocuğun cinsel istismarına dair açılan davanın duruşmasını neden takip ettiği Turan’a sorulan sorular arasındaydı.

Gazeteciler emniyetteki ifade işleminin ardından savcılığa sevk edildi. İzmir Bayraklı Adliyesi’ne götürülen gazeteciler burada ters kelepçeyle bekletildi. Gazetecilerin burada savcıya ifade vermeleri bekleniyordu.

Ancak ifadeleri alınmayan gazeteciler savcılık tarafından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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(HA)

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/haber/izmirde-gazetecilere-operasyon-ma-jinnews-ve-gazete-duvar-muhabirleri-gozaltina-alindi-291775
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İzmir’de 5 gazeteci 3 gündür gözaltında
15 Şubat 2024
/haber/izmirde-5-gazeteci-3-gundur-gozaltinda-291923
İzmir’de gazetecilere operasyon: MA, JINNEWS ve Gazete Duvar muhabirleri gözaltına alındı
13 Şubat 2024
/haber/izmirde-gazetecilere-operasyon-ma-jinnews-ve-gazete-duvar-muhabirleri-gozaltina-alindi-291775
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