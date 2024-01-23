Savcı, gazeteciler Faruk Eren ve Furkan Karabay hakkında hapis istedi

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme’ suçlamasıyla haklarında dava açılan Gerçek Gündem Yazı İşleri Müdürü Faruk Eren ile editör Furkan Karabay’ı yargılamaya başladı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi İrfan Fidan’ın şikâyeti üzerine açılan davada savcı ilk duruşmada gazetecilerin hapisle cezalandırılmasını istedi.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nden (MLSA) Hayri Demir’in aktarımına göre Furkan Karabay, duruşmaya İstanbul’dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla avukatı Enes Hikmet Ermaner eşliğinde katıldı. Faruk Eren’in avukatı Kerem Altıparmak ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Hakim kasıt aradı

Karabay savunmasında, iddianamenin haber ve paylaşım çıktılarının anılarak hazırlandığını belirtti ve “Ancak iddianamede şikâyetçi İrfan Fidan’ı hangi ifademle, hangi örgüte hedef gösterdiğimin tespiti yapılmamış” dedi.

Haber ve paylaşım içeriklerinin kamuoyunca da bilenen soruşturma ve dava dosyalarının içeriğinden oluştuğunu ifade eden Karabay, “Bu soruşturmalardan birisi de Sezgin Baran Korkmaz soruşturmasıydı. Soruşturmanın olduğu dönemde İrfan Fidan İstanbul Cumhuriyet Başsavcı’ydı. Korkmaz’ın adli kontrolünün kaldırılmasının ardından yurtdışına kaçtığı dönemde Fidan başsavcıydı” diye konuştu.

Bu sırada hâkim Karabay’ın savunmasını keserek, “’Sezgin Baran Korkmaz nasıl kaçtı? Yine İrfan Fidan çıktı’ buradaki kastın neydi?” şeklinde soru yöneltti.

Karabay, dosya kapsamında kendisi hakkında yurtdışı yasağı olduğunu anımsatarak, Korkmaz gibi bir ismin hakkında verilen yasak kararının kaldırılmasından hemen sonra yurtdışına kaçtığına dikkat çekti. Karabay, Korkmaz’ın yurtdışına çıkışı ve hakkında yurtdışında yürütülen davadan bahsederken, mahkeme başkanı “Orası ayrı bir husus” diyerek, bir kez daha savunmayı kesti.

Karabay ardından “Benim çarpıtmam ya da uydurmam söz konusu değil. Bunların hepsi, dava dosyalarından aldığım bilgiler. Örneğin Necip Hablemitoğlu cinayetinde dosyasının en önemli sanığı Nuri Gökhan Bozkır, Fidan ile görüştüğünü söylüyor. Bu beyanları iddianamede de yer aldı. Ben de bu beyanları iddianameden alıp, haberleştirdim. Burada bir hedef gösterme varsa, Hamlemitoğlu cinayeti iddianamesini hazırlayan savcı da hedef göstermiştir” diye devam etti.

Mahkeme başkanı: Her gazeteci kafasına göre haber yapabiliyor mu?

Mahkeme başkanı bu sırada, “Haberleştirirken Faruk Eren’in ne gibi bir katkısı vardı, onun emriyle mi yaptın?” diyerek Karabay’ın savunmasını kesti.

Karabay, Eren ile ilgili yöneltilen soruya, “Her haberimi kendi araştırmalarımla yaparım. Kendisinin eklemesi, çıkarması yoktur. Kendisi sorumlu haber müdürü göründüğü için burada yargılanıyor. Aslında burada sanık olarak bulunması da söz konusu olmamalıydı” yanıtını verdi.

Karabay’ın yanıtı üzerine mahkeme başkanının, “Her gazeteci kendi kafasına göre haber yapabiliyor mu?” diye sordu.

Savcı hapis istedi

Ardından avukatlar beyanda bulundu. Fidan’ın avukatı Berat Akkaş, “suçtan zarar gördükleri” iddiasıyla davaya müdahil olmak istediklerini söyledi.

Duruşma savcısı da esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Karabay’ın savunmasına “itibar edilemeyeceği” ve paylaşımlarının “haberleşme hürriyeti özgürlüğünü aştığı” gerekçesiyle cezalandırılmasını istedi.

Aynı şekilde Eren’in de atılı suçlamadan cezalandırılmasını talep eden duruşma savcısı, Eren’in internet sitesinde yönetici olması nedeniyle paylaşımlardan haberdar olmamasının mümkün olamayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Ara kararını açıklaya mahkeme gazeteciler hakkındaki adli kontrol şartlarını kaldırmadı. Davada bir sonraki duruşma 5 Mart’ta.

(HA)