Savcı Gazeteci Yusuf Çelik’e ceza istedi

Gazeteci Yusuf Çelik’in kitap satışı gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlamasıyla yargılandığı davada savcı, esas hakkındaki mütalaasını sundu ve Çelik’in cezalandırılmasını talep etti.

Kaos GL'nin haberine göre, Davanın ikinci duruşmasında iddialarını yineleyen savcı; Çelik’in Partizan tarafından kurulan stantta kitap satışı yapmasının örgüte yardım niteliği taşıdığını öne sürdü. Mütalaada, stantta yer alan “İbrahim Kaypakkaya Bütün Eserleri”, “Saklanmaya Çalışılan Bir Meşale İbrahim Kaypakkaya” ve “Alnında Güneşin Kızıllığını ve Sıcaklığını Taşıyanlara... Nergiz” isimli kitapların örgüt propagandası içerdiği ve bu satışın terör örgütünün amacına hizmet ettiği iddia edildi. Savcı, Çelik'in Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamında hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, bir sonraki duruşmayı 10 Aralık 2026 saat 10.30’a erteledi.

Davanın Geçmişi

Gazeteci Yusuf Çelik hakkında, Dersim’de düzenlenen 23. Munzur Kültür ve Doğa Festivali sırasında Partizan stantında yer alan kitaplar gerekçe gösterilerek dava açılmıştı. Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 17 Haziran’da görülen ilk duruşmada, savcılığın mütalaasını hazırlaması için dosya 21 Ekim’e ertelenmişti.

Sürece dair daha önce KaosGL.org’a açıklamalarda bulunan Çelik, tek bir eylem nedeniyle birden fazla yargılamaya maruz kaldığını belirterek şunları söylemişti:

"Munzur Festivali’ni takip etmek için Tunceli’ye gittim. Hem haber takibi yapıyor hem de gazete stantında gazete ve kitap satışına yardımcı oluyordum. Burada herhangi bir resmi karar veya tebligat gösterilmeden gözaltına alındım. İfademin ardından serbest bırakılsam da bandrolsüz kitaplar gerekçesiyle açılan davada 10 ay hapis cezasına çarptırıldım. Ardından Tunceli’ye ikinci gidişimde yine zorla ifadeye götürüldüm ve bu kez 'örgüte yardım' suçlamasıyla yeni bir dava açıldı. Tek bir eylem nedeniyle üç soruşturma ve iki dava açan bu zihniyeti anlamakta güçlük çekiyorum. İktidar ve yargı sistemi, eline geçen her fırsatta hukuksuzluğu karşımıza çıkarmaya devam ediyor."

BİA Medya Gözlem Veritabanı

(EMK)