Savcı, gazeteci Rabia Önver’in ifadesini almadı

Hakkari'de savcılık, fuhuşun ‘bir özel savaş’ yöntemi olarak kullanıldığına dair haberleri sonrası evi basılan ancak evde olmadığı için gözaltına alınmayan JINNEWS muhabiri Rabia Önver’in ifadesini almadı.

Önver, bugün avukatı Azad Özer ile birlikte Hakkari Adliyesi'nde giderek ifade vermek istedi. Ancak soruşturma savcısı, Önver’in avukatına ifade almayacağını iletti.

Bunun üzerine Önver, meslektaşlarıyla birlikte adliye önünde açıklama yaptı. Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKGD) ve Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) üyeleri de açıklamaya katıldı.

Burada konuşan Azad Özer, Önver hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma (TCK 217/A)” suçlamasıyla açılan soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Özer, soruşturma savcısının Önver’in arama esnasında evde bulunması durumunda gözaltına alınması talimatı verdiğini, ancak evde olmaması nedeniyle gözaltına alınamadığını söyledi. Ayrıca kolluğun evde herhangi bir suç unsuruna rastlamadığını da ifade etti:

“Dosya incelemesi sonrası soruşturma savcısı ile yaptığımız görüşmede, müvekkilimizin istenildiği zaman ifadesi alınmak üzere hazır bulunduracağımızı belirttik. Savcılık ise bu süreçte herhangi bir ifade alma işlemi yapmayacağını söyledi. Gözaltı olup olmayacağına ilişkin sorduğumuz soru üzerine savcılık yakalama ve gözaltıyla ilişkin herhangi bir işlemin yapılmayacağını belirtti. Savcılık, ayrıca ilerleyen süreçte soruşturma kapsamında gerekli görülmesi durumunda avukatlarıyla iletişime geçeceğini aktardı."

"Gazeteciliğin hedef alındığını açık bir şekilde görüyoruz"

Ardından konuşan Önver ise ailesiyle birlikte yaşadığını ve kolluğun bastığı evin aile evi olduğunu söyledi. Gazeteci Önver, baskın esnasında şehir dışında olduğunu belirterek, yaşadığı aile evinin hukuksuz bir şekilde baskın düzenlendiğini kaydetti.

Önver, "Soruşturma ile gazeteciliğin hedef alındığını açık bir şekilde görüyoruz. Yapılanlar halkın haber alma hakkına yönelik bir engelleme girişimidir. Sonucu ne olursa olsun yaptığım mesleği savunmaya devam edeceğim” diye konuştu.

Önver’in evinin basılmasına neden olan haberler Rabia Önver 18-19 ve 20 Eylül’de JINNEWS’te “Colemêrg’te (Hakkari) özel savaş” başlığıyla bir haber dizisi yayınladı. 18 Eylül’de yayımlanan ilk haberde Önver, Ayşegül Akdoğan isimli bir kişinin uyuşturucu ve fuhuş çetesi kurduğunu yazdı. Akdoğan’ın babasının korucu, ağabeyinin de astsubay olduğunu belirtip, çetenin AKP’li yöneticilerin çocukları ve akrabalarından oluştuğunu aktardı. Önver’in kaynağı ise Akdoğan’ı hakkındaki bir şikayetti. İddiaya göre Savcı Furkan Akbulut şikayette bulunandan şikayetini çekmeye zorlamıştı. Önver de dosyadaki 17 yaşındaki P.K. ile konuştu. Emniyet ve savcılık fuhuş çetesini koruyor! Önver, 19 Eylül’deki ikinci haberinde P.K.’nin annesi N.K. konuştu. N.K. emniyetten şikayetlerini geri çekmek için 6 defa arandığını, Savcı Akbulut’un da kendilerini hapisle tehdit ettiğini söyledi. Ayrıca kentteyken ölüm tehditleri aldıklarını anlattı. Fuhşa zorlanan kadının ailesine emniyet ve yargı tehdidi Önver, 20 Eylül’deki üçüncü haberde ise kentteki uyuşturucu kullanma yaşının 14-15’e kadar düştüğünü, şüpheli ölümler yaşandığını yine P.K. üzerinden anlattı. Ölümle tehdit edilen R.S.: Ayşegül’ün arkasında kimler var? 20 Eylül’de son haberin yayınlanmasının akşamında Önver’in evi basıldı.

(HA)