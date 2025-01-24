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Yayın Tarihi: 24 Ocak 2025 17:07
 ~ Son Güncelleme: 24 Ocak 2025 17:17
2 dk Okuma

Savcı, gazeteci Evrim Kepenek'in üç yıla kadar hapsini istedi

'Soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlamasıyla yargılanan bianet kadın ve LGBTİ+ editörü Evrim Kepenek'in haberi için savcı "Kamunun haber alma hakkı kapsamında değil" dedi.

Hikmet Adal

Hikmet Adal

Hikmet Adal

Görseli Büyüt
Savcı, gazeteci Evrim Kepenek'in üç yıla kadar hapsini istedi

İstanbul Beylikdüzü’nde iki yaşındaki bir çocuğun, ‘cinsel istismar nedeniyle öldüğü’ iddiasını haberleştiren bianet kadın ve LGBTİ+ editörü Evrim Kepenek’nin ‘soruşturmanın gizliliğini ihlal (TCK 285)’ iddiasıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı Kepenek’in üç yıla kadar hapsini istedi.

Büyükçekmece 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Kepenek katılmazken avukatı Deniz Yazgan Şenay hazır bulundu.

Duruşmaya çocuğun ailesi de katıldı. Anne Meral Y. şikayetlerinin devam ettiğini “Benim bir anne olarak en acılı anımda toplumda baskı yarattılar, infial uyardırdılar, manipülasyon yaşandı, bundan dolayı şikayetim devam etmektedir” ifadeleriyle anlattıç

Avukat Deniz Yazgan Şenay da buna karşılık “Müvekkilimin haberinde müşteki Muzaffer Y.'ye ilişkin bir beyan geçmemektedir, bir iddia haberi olarak yapılmıştır” diye konuştu.

Bunun üzerine mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Kepenek’in haberinin kamunun haber alma hakkı kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtti.

Soruşturmanın gizliliğini ihlalin suç olduğunu, bu nedenle de Kepenek’in haber tarihinde soruşturmada gizlilik kararının bulunmadığı yönündeki savunmasının geçerli olamayacağını savundu.

Soruşturmada gizlilik kararının taraflara yönelik alındığını, kamuya yönelik gizliliğin soruşturmanın genel kuralı olduğunu ve TCK 285’in kamu düzenini korunduğunu aktardı. Kepenek’in TCK 285/1 uyarınca cezalandırılmasını istedi.

Bunun üzerine avukat Deniz Yazgan Şenay mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Mahkeme de süre talebini kabul etti. Bir sonraki duruşma 14 Mayıs saat 11.20’de.

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(HA)

Haber Yeri
İstanbul
gazeteci yargılamaları soruşturmanın gizliliğini ihlal evrim kepenek
Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] tüm yazıları
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. 27. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülünü kazandı. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

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