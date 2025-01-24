Savcı, gazeteci Evrim Kepenek'in üç yıla kadar hapsini istedi

İstanbul Beylikdüzü’nde iki yaşındaki bir çocuğun, ‘cinsel istismar nedeniyle öldüğü’ iddiasını haberleştiren bianet kadın ve LGBTİ+ editörü Evrim Kepenek’nin ‘soruşturmanın gizliliğini ihlal (TCK 285)’ iddiasıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı Kepenek’in üç yıla kadar hapsini istedi.

Büyükçekmece 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Kepenek katılmazken avukatı Deniz Yazgan Şenay hazır bulundu.

Duruşmaya çocuğun ailesi de katıldı. Anne Meral Y. şikayetlerinin devam ettiğini “Benim bir anne olarak en acılı anımda toplumda baskı yarattılar, infial uyardırdılar, manipülasyon yaşandı, bundan dolayı şikayetim devam etmektedir” ifadeleriyle anlattıç

Avukat Deniz Yazgan Şenay da buna karşılık “Müvekkilimin haberinde müşteki Muzaffer Y.'ye ilişkin bir beyan geçmemektedir, bir iddia haberi olarak yapılmıştır” diye konuştu.

Bunun üzerine mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Kepenek’in haberinin kamunun haber alma hakkı kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtti.

Soruşturmanın gizliliğini ihlalin suç olduğunu, bu nedenle de Kepenek’in haber tarihinde soruşturmada gizlilik kararının bulunmadığı yönündeki savunmasının geçerli olamayacağını savundu.

Soruşturmada gizlilik kararının taraflara yönelik alındığını, kamuya yönelik gizliliğin soruşturmanın genel kuralı olduğunu ve TCK 285’in kamu düzenini korunduğunu aktardı. Kepenek’in TCK 285/1 uyarınca cezalandırılmasını istedi.

Bunun üzerine avukat Deniz Yazgan Şenay mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Mahkeme de süre talebini kabul etti. Bir sonraki duruşma 14 Mayıs saat 11.20’de.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI Beylikdüzü'nde 2 yaşındaki çocuğa istismar iddiası

(HA)