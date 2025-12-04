Savcı, gazeteci Elif Akgül'e HDK davasında ceza istedi

Halkların Demokratik Kongresi’ne (HDK) yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra 101 gün Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi’nde hapis tutulan ve 2 Haziran’da tahliye edilen gazeteci Elif Akgül, bugün ‘örgüt üyeliği’ iddiasıyla yargılandığı davada ikinci kez hakim karşısına çıktı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Akgül ve savunmanlığını üstlenen Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) avukatı Batıkan Erkoç hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını sunan savcılık, Akgül’ün üzerine atılı “örgüt üyeliği” suçundan cezalandırılmasını istedi.

Söz alan avukat Batıkan Erkoç, mütalaanın UYAP’a 18 saat önce yüklendiğini, bu nedenle de savunmaya hazırlanamadıklarını söyledi.

Erkoç “Dosya, mütalaa hazırlanması için savcılığa 30 Eylül’de tebliğ edildi. Eğer mütalaa zamanında hazırlanmış olsaydı bugün dava karara bağlanacak ve müvekkilim hakkındaki adli kontrol kalkacaktı. Yurtdışı yasağı nedeniyle Almanya’da kazandığı gazetecilik ödülünü gidip yerinde alamadı. Bu durum Türkiye’nin itibarı açısından da olumsuz. Adli kontrolün devamı hak ihlaline yol açacaktır. Geçtiğimiz celse iadesine karar verdiğiniz dijital materyaller halen iade edilmedi. Adli kontrolün kaldırılmasını ve dijital materyallerin iadesini talep ediyoruz” dedi.

Adli kontrolün devamına karar veren mahkeme, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaların yapılması için süre vererek davayı 20 Ocak 2026 saat 10:45’e bıraktı.

Ne olmuştu? HDK’ye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 18 Şubat'ta hakkında gözaltı kararı olan 60 kişiden 52’si gözaltına alındı. 22 Şubat’ta 13 kişiye ev hapsi verilirken, yedi kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 30 kişi de tutuklandı. Elif Akgül de tutuklanan isimler arasındaydı. Akgül’e emniyet sorgusunda 2012’den telefon dinlemeleri soruldu. Suçlama olarak yöneltilen telefon görüşmelerinden biri 2013’te 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda polisin DİSK binasına müdahalesiyle ilgiliydi. Akgül, konuşmada yaşananlarla ilgili bilgisayar başındaki mesai arkadaşını bilgilendiriyordu. 3 Haziran 2013 tarihli bir görüşmedeyse Akgül, yine bianet’ten mesai arkadaşıyla konuşuyordu. Akgül hakkındaki iddianame 24 Nisan’da tamamlandı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi savcılığa iade etti. Mahkemeye göre, savcılık Akgül’ün iddianamenin diğer şüphelisi Mehmet Saltoğlu’yla bağını ortaya koyamamıştı. Savcılık itiraz etti. Üst mahkeme savcılığın itirazını yerinde buldu ve iddianame kabul edildi. Bunun üzerine İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, Akgül’ün tutuklulukta geçirdiği süreyi ve delillerin büyük çoğunluğunun toplanmış olduğunu dikkate alarak yurtdışı çıkış yasağıyla 2 Haziran’da tahliye kararı verdi.

(HA)