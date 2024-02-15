Savcı, gazeteci Beyza Kural'ı gözaltına almaya çalışan üç polis için hapis cezası istedi

bianet muhabiri (2012-2018) Beyza Kural’ı ters kelepçeyle gözaltına almaya çalışan üç polis memuru K.A., N.D. ve Y.Ş.’nin yeniden yargılandığı davada ikinci duruşma görüldü.

İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Kural, avukatı Berfin Karaşah ile birlikte katıldı. Polislerden K.A. ve N.D. yeniden görülen davaya ilk kez geldi. Y.Ş.’nin avukatı Abdulkadir Cerrah da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmaya Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) Türkiye Temsilcisi Özgür Öğret ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) avukatı Ülkü Şahin izledi.

Ayrıca Onur Haftası'nda gözaltına alındığı için yargılanan AFP fotomuhabiri Bülent Kılıç da duruşmaya gelerek Kural'a destek verdi.

İddianameye karşı savunma yapan K.A. “Önceki yargılamada şüpheli sıfatından çıkıp tanık sıfatına geçmiştik. Bize katılmak istemiyorsanız katılmazsınız dendi. Önceki savunmam geçerlidir” dedi. Y.Ş. de “İstinaf kararında aleyhe olanları kabul etmiyorum” demekle yetindi.

İki sanık da ceza almaları durumunda cezanın ertelenmesini sağlayan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını (HAGB) kabul etti.

Kural’ın avukatı Berfin Karaşah beyanında AYM’nin verdiği ihlal kararını hatırlattı. “Bu doğrultuda sanıkların cezalandırılmasını talep ediyoruz. Eksik olan iddianameyi kabul etmiyoruz” dedi.

Beyanların ardından duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Polislerin ortak hükümle iş ve çalışma hürriyetinin ihlalinden (TCK 117 ve 119) cezalandırılmalarını isteyerek şunları kaydetti:

Dosya kapsamında bulunan fotoğraflar, görüntü izleme tutanağı, adli tıp raporu ve diğer deliller birlikte değerlendirildiğinde, katılan beyanları ile dosyada mevcut delillerin birbirini doğrular nitelikte olduğu, katılanın olay tarihinde gazeteci kimliği ile görev yaptığı, o esnada polis memuru olan sanıkların katılanın işini yapmasını engelledikleri, sanıkların alınan ifadelerinde her ne kadar gazeteci olduğunu bilmedikleri, katılanın olay tarihinde gazeteci kimliğini göstermediğini beyan etmiş iseler de, görüntülerde ve fotoğraflarda basın kartının elinde olduğunun belirlendiği göz önüne alınarak sanıkların üzerlerine atılı suçu kamu görevinin sağladığı nüfuzu kullanarak işlediklerinin şüpheye yer bırakmayacak şekilde sabit olduğu anlaşılmakla sanıkların TCK 117/1, 119/1-c,e, 53 maddeleri uyarında ayrı ayrı cezalandırılmaları kamu adına mütalaa olunur.

Sanık polis K.A. mütalaaya karşı yaptığı savunmada, “Kabul etmiyorum. Gözaltına alan ben değilim. Ben sadece önüne geçmiş ve gayri ihtiyari şekilde dönüp bakmışım. Eylemim bu kadardır” dedi.

Y.Ş.’nin avukatları ise mütalaaya karşı savunmalarını yazılı yapacaklarını söyleyerek ek süre talebinde bulundu. Bunun üzerine mahkeme duruşmayı 12 Mart 2024, saat 10.45’e bıraktı.

Ne olmuştu?

TIKLAYIN - bianet Muhabiri Beyza Kural'a Ters Kelepçeyle Gözaltı Girişimi

6 Kasım 2015’te İstanbul, Beyazıt'taki YÖK protestosunda polis, bianet muhabiri Beyza Kural'ı ters kelepçe takarak gözaltına almak istedi. Bu sırada da “Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi değil artık, bunu öğreteceğiz size” diye bağırdı. Diğer muhabirlerin müdahalesi sonucu Kural serbest bırakıldı.

Kural'ın avukatı Oya Meriç Eyüboğlu’nun polisler hakkında yaptığı şikayetler takipsizlik, itirazları da mahkemelerce, polislerin “zor kullanma yetkisini aşmadığı” gerekçesiyle retle sonuçlandı.

TIKLAYIN - VİDEO - Polis: Hiçbir Şey Eskisi Gibi Değil Artık, Size Öğreteceğiz

AYM: Basın özgürlüğü ihlal edildi

Avukat Eyüboğlu, dosyayı Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşıdı. AYM başvuruyu 18 Şubat 2021’de sonuçlandırdı.

AYM gerekçeli kararında, Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağı, 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğü ve 28. maddesinde güvence oluna alınan basın özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.

TIKLAYIN- "Gazeteciye şiddet uygulayan polisler de yargılandıkları için şaşkın"

Ayrıca, insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağı ile ifade ve basın özgürlüğünün ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden soruşturma yapılmasına ve Kural’a 15 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Polislere dava açıldı

AYM kararına istinaden polisler K.A., N.D. ve Y.Ş. Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 117/1 ve 119/1-e maddeleri uyarınca "iş ve çalışma hürriyetinin ihlali"nden dava açıldı.

TIKLAYIN - Eski bianet muhabiri Kural'a şiddet uygulayan polislere dava

Dava 1 Aralık 2022'de sonuçlandı. Mahkeme, N.D.'yi 'iş ve çalışma hürriyetinin ihlali' suçundan 6 bin TL adli para cezasına mahkum etti. Bu cezanın da 10 taksitle ödenmesine hükmederek cezayı erteledi.

Diğer sanık polisler K.A. ve Y.Ş.'yi de aynı suçtan 10 taksitle ödenecek 6 bin TL adli para cezasına mahkum eden mahkeme sanık polislere daha önce de başka bir dosyada ceza verildiği ve ertelendiği için verdiği cezayı ertelemedi.

TIKLAYIN - Beyza Kural'ın darp edilmesi | Polislere 10 taksitle 6 bin lira ceza

İstinaf bozdu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi (İstinaf), ilk derece mahkemesinin kararını usulden bozdu.

Mahkeme gerekçe olarak, hüküm kuran İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesinin temel cezayı alt sınırın üzerinde belirlememesini gösterdi.

Ayrıca polis memurları K.A. ve Y.Ş.’ye uygulanan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının suç tarihinden sonra kesinleştiğini belirterek Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) koşulları yeniden değerlendirilmesini zorunlu kıldığını kaydetti.