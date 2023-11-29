Savcı, Emine Şenyaşar hakkında ceza istedi

Urfa’nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018’de AKP eski Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından eşi ve iki oğlu katledilen Emine Şenyaşar hakkında, Yıldız’a “hakaret” ettiği gerekçesiyle açılan davanın 2’nci duruşması görüldü.

Urfa 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Emine Şenyaşar katılmazken, avukatları Ahmet Taş ve Ali Arslan hazır bulundu.

MA'nın haberine göre; kimlik tespiti ile başlayan duruşmada, iddia makamı esas hakkında mütalaasını sundu.

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Savcı, mütalaa Emine Şenyaşar’ın “hakaret” ettiğini ileri sürerek, 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Şenyaşar’ın avukatı Ahmet Taş, mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre talebinde bulundu.

Avukat Ali Arslan ise, bir önceki duruşmada talep edilen tevsii tahkikat (kovuşturmanın genişletilmesi) taleplerinin değerlendirilmesini talep etti ve değerlendirme sonrası mütalaaya karşı beyanda bulunacaklarını belirtti.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, duruşmayı 20 Aralık’a erteledi.

Öte yandan Emine Şenyaşar hakkında benzer gerekçelerle Adalet Nöbeti’ni tutmaya başladığı 9 Mart 2021 tarihinden bu yana 31 soruşturma açıldı. Soruşturmaların 10’u davaya dönüştü.

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(RT)