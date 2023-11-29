ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 29 Kasım 2023 10:56
 ~ Son Güncelleme: 29 Kasım 2023 11:13
2 dk Okuma

Savcı, Emine Şenyaşar hakkında ceza istedi

Urfa 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, savcı, AKP’li İbrahim Halil Yıldız’a "hakaret ettiği" gerekçesiyle Emine Şenyaşar hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya para cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/29/savci-emine-senyasar-hakkinda-ceza-istedi.jpg

Urfa’nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018’de AKP eski Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından eşi ve iki oğlu katledilen Emine Şenyaşar hakkında, Yıldız’a “hakaret” ettiği gerekçesiyle açılan davanın 2’nci duruşması görüldü.

Urfa 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Emine Şenyaşar katılmazken, avukatları Ahmet Taş ve Ali Arslan hazır bulundu.  

MA'nın haberine göre; kimlik tespiti ile başlayan duruşmada, iddia makamı esas hakkında mütalaasını sundu.

"Savcı
"Savcı 'birilerinin kellesi gidecek' dedi, görev yeri değişti"
9 Eylül 2021

Savcı, mütalaa Emine Şenyaşar’ın “hakaret” ettiğini ileri sürerek, 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. 

Şenyaşar’ın avukatı Ahmet Taş, mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre talebinde bulundu.

Avukat Ali Arslan ise, bir önceki duruşmada talep edilen tevsii tahkikat (kovuşturmanın genişletilmesi) taleplerinin değerlendirilmesini talep etti ve değerlendirme sonrası mütalaaya karşı beyanda bulunacaklarını belirtti.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, duruşmayı 20 Aralık’a erteledi. 

Öte yandan Emine Şenyaşar hakkında benzer gerekçelerle Adalet Nöbeti’ni tutmaya başladığı 9 Mart 2021 tarihinden bu yana 31 soruşturma açıldı. Soruşturmaların 10’u davaya dönüştü.

Emine Şenyaşar 11. kez ifadeye çağırıldı
Emine Şenyaşar 11. kez ifadeye çağırıldı
21 Aralık 2021

(RT)

Emine Şenyaşar
Sayfa Başına Git