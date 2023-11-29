Savcı, DİAYDER davasında 20 kişi hakkında ceza istedi

Kürtçe hutbe ve vaaz verdikleri gerekçesiyle Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) Başkanı Ekrem Baran ile dernek üyelerinden oluşan 22 kişi hakkında "örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla açılan davanın 14’üncü duruşması Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya, tutuksuz yargılanan 11 dernek üyesi ile avukatları katıldı.

Duruşmada iddia makamı mütalaasını sundu.

MA’nın haberine göre; Savcı mütalaada, dernek başkanı Ekrem Baran’ın da aralarında olduğu 20 kişinin cezalandırılmasını istedi, iki kişi hakkında ise beraat talep etti.

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Savcı, 20 kişinin cezalandırılmasına gerekçe olarak; yürüttükleri dernek çalışmaları, basın açıklamaları, verdikleri röportajlar, katıldıkları eylem ve etkinlikler, evlerinden çıkan kitap ve dergiler, telefon görüşmeleri, verdikleri vaazları gösterdi.

Ayrıca mütalaada, 2014 yılında Kobanî’ye dönük IŞİD saldırısı sonucunda Urfa’nın Suruç ilçesinde başlatılan nöbet eylemine katılmak, Abdullah Öcalan’a yönelik tecridin kaldırılması talebiyle başlatılan açlık grevi eylemleri suçlama konusu yapıldı.

Savcı, dernek başkanı Ekrem Baran’ın Mezopotamya Ajansı’na (MA) röportaj vermesi de suçlama konusu yapıldı, bu demeçlerin hangileri olduğuna yer verilmedi.

Baran’ın haber paylaşımları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen alış veriş katlarını dağıtması da cezaya gerekçe yapıldı.

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Mütalaada, dernek başkanı Ekrem Baran ile dernek üyeleri Ali Demir, Abdulhadi Öztekin, Ali Fuat Hatip, Aydın Ayhan, Enver Karabey, Fevzi Barış, Hafit Tunç, Hasan Karahan, İbrahim Şek, Mehmet İnan hakkında “örgüt üyeliği” ve “örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme” iddiasıyla cezalandırılmaları istendi.

DİAYDER eski başkanı Mehmet Şimşek ile dernek üyeleri Nasri Tonğuç, Nur Mehmet Işık, Nezir Erdemci, Mehmet Emin Aslan ve Rıza Oğur’un ise “örgüt üyeliği” iddiasıyla cezalandırılması istenilirken, Mehmet Nas ile Lütfü Büyükefe’nin de “örgüte üye olmamakla birlikte”, “örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçlamasıyla cezalandırılması talep edildi.

Fahrettin Ülgün hakkında ise “örgüt üyeliğinden” cezalandırılmasını isteyen savcı “örgüt propagandası” suçlamasından beraat edilmesini talep etti. Savcı dernek üyeleri İbrahim Yalın ve Halil Bulut’un beraatini istedi.

Dava avukatları mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre talep etti. Mahkeme heyeti, avukatların süre taleplerini kabul ederek, duruşmayı 21 Aralık 2023'e erteledi.

DİAYDER’in kapısı mühürlendi

(RT)