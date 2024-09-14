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HABER
Yayın Tarihi: 14 Eylül 2024 13:59
 ~ Son Güncelleme: 14 Eylül 2024 14:04
2 dk Okuma

CUMARTESİ ANNELERİ / İNSANLARI

“Savcı, ‘ceset yok’ diyerek Cemil Kırbayır’ın iddianamesini hazırlamadı”

Bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulduğunu hatırlatan İkbal Eren, komisyonun Kırbayır’ın gözaltında işkence sonucu hayatını kaybettiğini tescillediğini belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Cumartesi Anneleri/İnsanları ve insan hakları savunucuları, gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve sorumluların yargılanmasını talep etmek için Galatasaray Meydanı'nda toplandı. 1016. hafta eyleminde gözaltında kaybedilen Cemil Kırbayır’ın akıbeti soruldu. Açıklamayı, gözaltında kaybedilen Hayrettin Eren’in ablası İkbal Eren yaptı. Eren, 12 Eylül darbesinin toplumda derin izler bıraktığını ve bu dönemde ciddi insan hakları ihlalleri yaşandığını belirterek, Cemil Kırbayır’ın gözaltına alınmasının ardından işkenceye maruz kaldığını hatırlattı. Kırbayır’ın ailesinin, gözaltında olduğu süreçte kendisine düzenli olarak ulaştığını ancak 8 Ekim 1980’den sonra "firar etti" denilerek kendisinden bir daha haber alınamadığını anlattı. 2011 yılında, Cemil Kırbayır’ın annesi Berfo Kırbayır’ın dönemin Başbakanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede oğlunun bulunmasını talep etmesi üzerine bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulduğunu hatırlatan Eren, komisyonun Kırbayır’ın gözaltında işken
Fotoğraf: MA

Cumartesi Anneleri/İnsanları ve insan hakları savunucuları, gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve sorumluların yargılanmasını talep etmek için Galatasaray Meydanı'nda toplandı. 1016. hafta eyleminde gözaltında kaybedilen Cemil Kırbayır’ın akıbeti soruldu.

Açıklamayı, gözaltında kaybedilen Hayrettin Eren’in ablası İkbal Eren yaptı.

Eren, 12 Eylül darbesinin toplumda derin izler bıraktığını ve bu dönemde ciddi insan hakları ihlalleri yaşandığını belirterek, Cemil Kırbayır’ın gözaltına alınmasının ardından işkenceye maruz kaldığını hatırlattı. Kırbayır’ın ailesinin, gözaltında olduğu süreçte kendisine düzenli olarak ulaştığını ancak 8 Ekim 1980’den sonra "firar etti" denilerek kendisinden bir daha haber alınamadığını anlattı.

2011 yılında, Cemil Kırbayır’ın annesi Berfo Kırbayır’ın dönemin Başbakanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede oğlunun bulunmasını talep etmesi üzerine bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulduğunu hatırlatan Eren, komisyonun Kırbayır’ın gözaltında işkence sonucu hayatını kaybettiğini tescillediğini belirtti. Ancak, aradan geçen yıllara rağmen dosyanın zaman aşımı gerekçesiyle kapatıldığına dikkat çekti.

Cemil Kırbayır’ın abisi Mikail Kırbayır, kardeşinin kaybı için adalet arayışının sürdüğünü ve savcının "Ortada ceset yok" diyerek iddianame hazırlamayı reddettiğini anlattı.

Eylem, Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın Galatasaray Meydanı’na karanfil bırakmasıyla sona erdi.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Cumartesi Anneleri / İnsanları 1000. hafta mikail kırbayır cemil kırbayır berfo ana Cumartesi Anneleri /insanları
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