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Yayın Tarihi: 11 Eylül 2024 10:55
 ~ Son Güncelleme: 11 Eylül 2024 11:00
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Savcı Can Ataklı'ya hapis cezası istedi

Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan'ın “Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum” sözleri "Şehit babası olunca canının istediğini söyleme hakkın mı var?" diyerek eleştiren Can Ataklı'nın 3 yıla kadar hapsi isteniyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Savcı Can Ataklı'ya hapis cezası istedi
Fotoğraf: MLSA

Irak’ta Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK’yle girilen çatışmada hayatını kaybeden asker Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan'ın açıklamalarına yönelik eleştirisi nedeniyle yargılanan Can Ataklı dün bir kez daha hakim karşısına çıktı.

İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinde, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama (TCK 216)’ suçlamasıyla görülen davanın duruşmasına Ataklı katılmazken avukatı Rabia Bayram hazır bulundu.

Bayram, Ataklı’nın eleştirilerinin ölen askerlerin ailelerine mikrofon uzatan kişiler olduğunu söyledi. “Müvekkilimin ifadeleri aslında acılı ailelere mikrofon tutanlara yöneliktir. Bu ifadeler basın özgürlüğü kapsamındadır ve suçun yasal unsurları oluşmamıştır. Beraat kararı verilmesini talep ediyoruz” dedi.

Duruşmada, müşteki olarak yer alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türk Devletleri Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı ile Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) avukatları Ataklı hakkında indirim uygulanmaksızın üst sınırdan ceza verilmesini talep etti.

Savcı ceza istedi

Esas hakkındaki görüşünü sunan savcı, iddianameye konu olan sözlerin kışkırtıcı tutum ve davranışlar içerdiğini ve nefrete yönlendirici nitelikte olduğunu ileri sürdü.

Ataklı’nın konuşmasının yer aldığı videonun sosyal medyada birçok kişi ve kurum tarafından paylaşıldığını ve bunun tahrik edilenler açısından endişe verici bir etki yarattığını belirten savcı, Can Ataklı’nın 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Söz verilen Ataklı'nın avukatı Bayram, mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, taraflara mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre verilmesine hükmetti. Bir sonraki duruşma 10 Ekim 2024’te.

Ne olmuştu?

Can Ataklı, Kasım 2023’te Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan'ın “Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum” sözlerine YouTube kanalındaki yayınında tepki gösterdi.

Ataklı "Bir güruh PKK'ya hizmet ediyorsunuz, defolun gidin burdan... Tamamen provakasyon ve iktidar tarafından düzenleniyor belli. Vatandaşın böyle bir tepki göstermesine falan gerek yok. Öbür tarafta mikrofon tutuşturuyorlar adamın eline Kavala'ya ve Öcalan'a özgürlük isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz... Kimsin lan? Kimsin? Yani şehit babası olunca canının istediğini söyleme hakkın mı var? Ama eline mikrofon verip bunu söyletenlere tabii söylüyorum. Acılı bir adam... Ona diyorlar ki oğlunu PKK öldürdü bunlar da PKK'yı savunuyor" diye konuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu sözler üzerine Can Ataklı hakkında soruşturma başlattı. Ardından da "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama (TCK 216)" suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemli dava açtı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Can Ataklı TCK 216 gazeteci yargılamaları
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