Savcı, Boğaziçi Onur Yürüyüşü Davasında ceza istedi

20 Mayıs 2022’de Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde düzenlenen Onur Yürüyüşüne katıldığı için işkence ile gözaltına alınan 69 kişinin yargılandığı davada sona yaklaşılıyor.

Savcı, bugün görülen dördüncü duruşmada mütalaasını sundu ve yürüyüşe katıldığı gerekçesiyle 69 kişinin “Kanuna aykırı yürüyüşe katılarak ihtara rağmen dağılmamak”, iki öğrencinin de "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Bugün saat 11.00’de, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nin 31. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görülen duruşmayı ABD Konsolosluğu, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi ile Sivil Alan Araştırmaları Derneği'nden gelen gözlemciler takip etti.

ÜniKuir’de yer alan habere göre, savcının esas hakkında mütalaasını sunarak öğrencilerin cezalandırmasını talep etmesi üzerine sanık avukatları savunma için süre istedi.

Türkiye’de bulunmayan iki öğrencinin de yurt dışında savunma vermesi için karar alındı.



Dava 4 Ekim 2024, saat 10.00’a bırakıldı.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ONUR YÜRÜYÜŞÜ DAVASI Polisten Boğaziçili öğrenciye: Siz teröristsiniz