Savcı, Ayşenur Arslan’ın 7,5 yıla kadar hapsini istedi

Gazeteci Ayşenur Arslan, Halk TV’deki Medya Mahallesi programında 1 Ekim 2023’te İçişleri Bakanlığı önünde gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilişkin sözleri nedeniyle bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

‘Örgüt propagandası yapmakla’ suçlanan Arslan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya avukatlarıyla birlikte katıldı. İddianameye karşı savunma yaptı.

Arslan “Programda 50 yıllık gazetecilik tecrübesiyle intihar eylemi konusunda araştırma yapmış biri olarak konuya dikkat çektim. Gerçekler sorularla ortaya çıkar. Soru sormayı unutursak kendimize gazeteci diyemeyiz. Propaganda yapmadım, asla yapmam da. Sadece hedeflerini anlamak açısından sorar, sorgularım. Sözlerim yanlış anlaşılmıştır" dedi. Suçlamayı reddetti.

Ardından söz alan Arslan’ın avukatlarından Ziya İlker Göktaş, suçun unsurlarının oluşmadığını söyledi. İddianamenin ifade ve basın özgürlüğü açısından ‘üzücü’ olduğunu kaydetti.

Avukat Sebla Öztürk Başarır da “Müvekkilin amacı, görünür gerçekliğe uygun biçimde kamuoyunu bilgilendirmektir. Buradaki eleştiri tamamen bir gazetecilik faaliyetidir” dedi. Avukatlar, Arslan’ın beraatını istedi.

Savunmaların ardından duruşma savcısı esas hakkında mütalaa verdi. İfadeleri “şiddeti çağıran ve şiddet ortamını kışkırtan söylemler” olarak değerlendirdi. Arslan’ın ‘örgüt propagandası’ suçundan cezalandırılmasını istedi.

Arslan ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebini kabul etti. Bir sonraki duruşma 6 Mayıs saat 11:40’ta.

Ne olmuştu?

Tarihler 1 Ekim 2023’ü gösterirken İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde bir bombalı saldırı düzenlendi.

İki saldırgandan biri üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi, diğeri güvenlik güçlerince öldürüldü. Saldırıda 2 polis yaralandı. Saldırıyı PKK’nın askeri kanadı Halk Savunma Merkezi üstlendi.

Söz konusu tarihte TBMM'nin yeni yasama yılının açılışı vardı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan saldırıya dikkat çekerek 'yeni anayasa' vurgusu yaptı.

Ayşenur Arslan da bunların üzerine Medya Mahallesi programında şunları söyledi:

"Belki kendisini patlattı denilen kişi, terörist üzerinde ya da arabada uzaktan kumandalı patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Çünkü o kadar manasız ki, gelip hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız her şeye aykırı durup dururken kendini patlatmış.

Ama esas olarak bu benim aklıma takılan şeylerden biri iddia edemem elbette. Ama bir arabanın şoförü öldürülerek neden o kadar kolaydır ki kilidiyle açacaksınız düz kontak çalıştıracaksınız bombayı şey yapıp gideceksiniz. Ankara'da bunu yapmak varken neden Kayseri'de birini öldürerek ben geliyorum bombalar sırtımızda tabanca belimizde mi, nedir yani?"

Bu konuşmadan sonra Arslan hakkında soruşturma başlatıldı, gözaltına alındı. Program da yayından kaldırıldı.