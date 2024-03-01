Savcı, avukat Aktar'ı sosyal medyada takip edenlerin araştırılmasını istedi

Diyarbakır Barosu eski Başkanı Mehmet Emin Aktar hakkında hakkında "terörle mücadele görev almış kişileri hedef göstermek-TMK 6/1" iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada; Aktar ile avukatları Resul Temur, Semra Balyan, Veysel Ok, Ahmet Özmen ve Gazal Bayram’ın hazır bulundu.

Diyarbakır Barosu eski başkanı Aktar'a 'savcıyı hedef gösterdiği' suçlamasıyla dava

Mahkeme heyetinin, CMK madde 149 kapsamında "örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili davalarda üç avukat sınırlaması" getirmesi üzerine avukatlarla tartışma yaşandı.

MA'nın haberine göre; Aktar'ın avukatlarından Ahmet Özmen, davanın "terör" suçları kapsamında olmadığını belirtti ve mahkemenin kararına itiraz etti. Mahkeme daha sonra avukat kısıtlamasının gerekmediğine karar verdi.

Ardından savunma yapan Aktar, mesleki geçmişini anlattı ve kimseyi hedef göstermesinin mümkün olmadığını söyledi.

Diyarbakır'da avukatların aralarında olduğu 25 Nisan 2023'teki gözaltıları hatırlatan Aktar, bir itirafçının beyanıyla birçok avukat hakkında başlatılan soruşturma kapsamında bürolarının arandığını belirtti.

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"Hukuksuzları göstermek için tutanağı paylaştım"

Ortağı Temur'un odasında da arama yapıldığını ifade eden Aktar, aramanın usulüne göre yapılmadığını, dava dosyalarının dört çuvala konulduğunu, aramada yer alan savcıya sorduklarında ise "dosyaların müvekkillerine ait olduğunu bilmediğini" söylediğini aktardı.

"Çok özel bir durumla karşılaştık"diyen Aktar, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ben de yaşanan hukuksuzları göstermek için tutanağı paylaştım. Savcıyı örgüte hedef gösterdiğim iddia ediliyor. Ben örgüt üyesi miyim, hangi örgüte hedef gösterdim? Savcının ismini görmedim. Görseydim, tutanağı yine paylaşırdım ama savcının ismini karalardım. Çünkü ortada bir hukuksuzluk vardı. Burada hedef alınan aslında mesleki faaliyetlerdir. Mesleki faaliyetler nedeniyle bir yargı tacizidir. Ben kimseyi hedef göstermedim."

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"Kanun maddesi yargı mensuplarını kapsamıyor"

Daha sonra söz alan Aktar'ın avukatı Resul Temur da o gün bürosunda yapılan aramada, savcının avukatları polis zoruyla dışarı çıkardığını, bunu olayların kayıt altına almalarını engellemek için yaptıklarını söyledi.

"Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermenin" yargı mensuplarını kapsamadığını belirten Temur, yargı mensuplarının görevlerinin "terörle mücadele olmadığını", yapılan yargılamalarda aleniyet ilkesi bulunduğunu, dolayısıyla kararlarında savcı ve hakimlerin isimlerinin bulunduğu için aleniyet ilkesi kapsamında bir ifşadan söz edilemeyeceğini vurguladı.

Temur, bu konuda alınan bazı yargı kararlarını mahkemeye sunarak müvekkilinin beraatini talep etti.

Duruşma 23 Mayıs'a ertelendi

Diğer avukatların savunmalarının ardından duruşma savcısı, Aktar'ın paylaşım yaptığı sosyal medya hesabının "örgüt üyeleri tarafından takip edilip edilmediğinin araştırılmasını" istedi.

Savcılığın hesabı takip edenlerin araştırılması talebine dair karar kurmayan mahkeme, mütalaa için dosyanın iddia makamına gönderilmesine karar verdi. Heyet, bir sonraki duruşmayı 23 Mayıs'a erteledi.

Ne olmuştu? Aktar, 25 Nisan 2023'te Diyarbakır’da aralarında gazeteci ve hukukçuların da olduğu 216 kişinin gözaltına alındığı operasyonda meslektaşı Resul Temur’un bürosunda yapılan aramaya eşlik etti. Aktar, polis araması sırasında yaşanan usulsüzlüklere dair tutanağı sosyal medya hesabından paylaştı. Tutanakta savcının isminin yer alması suçlama konusu yapıldı. Aktar hakkında "Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek- (TMK 6/1)" dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, Cumhuriyet Savcısı M.K.’nin isminin yer aldığı tutanağı sosyal medya hesabından "Diyarbakır merkezli siyasal operasyonda suçlama nedenlerinden biri avukatlık yapmak. Meslektaşımız Resul Temur ağırlıklı olarak basın davalarına bakan bir avukat. Mesleki faaliyetlerinde kullandığı tüm dijital materyalleri ile bütün dava dosyalarına el konuldu. Soruşturmanın tamamen hukuka aykırı olduğuna ve öyle yürütüldüğüne ilişkin baro temsilcisinin de bulunduğu avukatlar tarafından tutanak bunu belgelemektedir" yorumuyla paylaşması suçlama konusu yapıldı. 1 ile 3 yıl arası değişen hapis cezası talep edilen iddianamede, Aktar’ın yaptığı paylaşımla savcıyı hedef gösterdiği iddia edildi. Aktar’ın paylaşımının, soruşturmanın kapsamı, paylaşımın içeriği ve paylaşımın yapılış şekli dikkate alındığında kamuoyunu bilgilendirme amacı dışına çıktığı ileri sürüldü ve “Terör örgütüne yönelik bir soruşturmada görevli Cumhuriyet Savcısının açık kimlik bilgilerini açıkça yayınlamak suretiyle hedef gösterdiği” ifadelerine yer verildi. Aynı savcı nedeniyle gazeteci tutuklandı MA muhabiri Fırat Can Arslan, Diyarbakır'dan Samsun Vezirköprü'ye tayin olan savcı M.K. ve hakim eşiyle ilgili Twitter paylaşımı nedeniyle 25 Temmuz 2023'te TMK 6/1'den gözaltına alındı ve tutuklandı. Arslan'ın sosyal medya paylaşımını RT eden gazeteciler; bianet editörü Evrim Kepenek, T24 editörü Sibel Yükler, gazeteci Evrim Deniz, MA muhabiri Delal Akyüz de aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

(RT)