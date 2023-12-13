Savcı, 5 yıl arayla yapılan iki paylaşıma 'zincirleme propaganda' dedi, Elif Akgül'ün 13,5 yıla kadar hapsini istedi

bianet’in ifade özgürlüğü editörlerinden (2012-2018) ve DİSK Basın-İş'in eski yöneticilerinden Elif Akgül’e sosyal medyada yaptığı haber paylaşımları nedeniyle ‘zincirleme örgüt propagandası’ iddiasıyla dava açıldı. Biri polis, biri jandarma raporundaki suçlamalara dayanan iddianamede, Akgül’ün 13,5 yıla kadar hapsi istendi.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nden (MLSA) Canan Coşkun’un aktardığına göre, Akgül’e dava açılmasının nedeni Samsun Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Jandarma Komutanlığı’nın hazırladığı raporlar.

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Akgül’ün sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili hiçbir ihbar olmamasına rağmen 21 Kasım 2022’de inceleme başlattı.

Samsun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün hazırladığı raporda Akgül’ün Kasım 2022’de, Taksim’de yaşanan bombalı eylemle ilgili yaptığı paylaşım ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Kuzey Irak’ta kimyasal silah kullandığına ilişkin Etkin Haber Ajansı’nın (ETHA) 18 Ekim 2022’de yaptığı haberi paylaşması yer aldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ‘yetkisizlik’ verdi

Samsun Emniyeti konunun “PKK/KCK terör örgütü ile alakalı olduğunu” öne sürdü. Ancak Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyasını yetkisizlik kararıyla İstanbul’a gönderdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise dosyayı 10 Ocak 2023’te, İstanbul Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na yolladı.

Savcılık, jandarmadan Akgül’ün ‘suça konu paylaşımlarının’ ve başka sosyal medya hesabı varsa tespit edilmesini istedi. İstanbul Jandarması, hazırladığı rapora Samsun Emniyet Müdürlüğü’nün ‘radarından kaçan’ başka paylaşımları da ekledi.

Savcı iki paylaşımı seçti

Jandarmanın raporu, 13 Ekim 2023’te İstanbul Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’na ulaştı. Savcı, İstanbul Jandarması ve Samsun Emniyeti’nin incelediği paylaşımlardan ikisini seçerek Akgül’ün “örgüt propagandası” suçlamasıyla ifadesinin alınmasını istedi.

Savcının seçtiği paylaşımlardan biri, Akgül tarafından X’te paylaşılan ETHA’nın, 18 Ekim 2022 tarihli TSK’nin Kuzey Irak’ta kimyasal silah kullandığına ilişkin haberi oldu.

İkincisiyse, Akgül’ün 20 Ocak 2018’de paylaştığı “Afrin Operasyonu demişken PYD Ankara’da Suruç’ta vatandaşlarımızı öldüren IŞİD ile savaşıp bizim Misak-ı Milli sınırlarımızı korurken sınırdaki TSK mensupları IŞİD’lilerle muhabbetteydi” şeklindeki paylaşımını seçti.

Savcılık iddianamede aralarında neredeyse beş yıl olan iki paylaşımla Akgül’ün “zincirleme örgüt propagandası yaptığını” iddia etti. Bu suçlama nedeniyle Akgül 13,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

(HA)