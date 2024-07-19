Savcı 5 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet istedi

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davada, savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, taraf avukatları, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve yakınları katıldı.

Davanın bugünkü celsesinde, duruşma savcısı esas hakkındaki görüşünü açıkladı.

AA’nın haberine göre; Savcı, sanıklar Eray Özyağci, Vedat Balkaya ve Suat Kurt'un olayda, "müşterek fail" olarak yer aldığını belirterek, bu kişilerin Ateş'i "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, müşteki Selman Bozkurt'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9'ar yıldan 15'er yıla kadar hapsini istedi.

Özyağci'nin ayrıca "ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak" suçundan 1 yıldan 3 yıla hapsi talep edildi.

Sanıklar Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş'ın "suça azmettiren" sıfatında olduğunu belirten savcı, Çep ve Demirbaş'ın, Ateş'e yönelik "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesini istedi.

Sanıklar Mustafa Uzunlar, Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, Emre Yüksel, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Caner Günay, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu ve Aytaç Ataç'ın "iştirak halinde işlenen suça yardım eden fail" olarak kabul edilmesi yönünde görüş bildiren savcı, bu kişilerin "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

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Mütalaada, sanık Alper Atay'ın "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Savcı, Ateş'in öldürüldüğü olayda kullanılan motosikletin satıcısı olarak iddianamede yer alan sanık Mehmet Yüce, cinayetin ardından Çep'in otelde kalmasına yardım ettiği öne sürülen sanık Erdem Karadeniz ve tetikçilerin görüşme yaptığı otoparkın ortağı olduğu ifade edilen sanık Osman Bayraktar'ın ise beraatına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Sanıklar Serdar Öktem ve Mustafa Ensar Aykal hakkında "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım", Aykal hakkında ayrıca "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak" suçundan açılan dava dosyasının ayrılmasını talep eden Savcı, buna gerekçe olarak, mahkemenin bir önceki ara kararında, sanıkların cep telefonlarının incelenebilmesi için ABD'ye yazı yazılarak, telefon şifrelerinin istenmesini gösterdi.

Savcının esas hakkındaki görüşünü açıklamasının ardından ara karar açıklandı.

Mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi ve duruşmayı, 30 Eylül 2024 tarihine erteledi.

Sinan Ateş davası

(RT)