Savaşın Türkiye’ye ilk faturası akaryakıta: Motorinde 6,70, benzinde 2,50 TL zam beklentisi

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla tırmanan gerilim, küresel enerji piyasalarında sert dalgalanmaya yol açtı.

Hürmüz Boğazı’nda tanker trafiği sonlanırken, bu durum arz güvenliği endişelerini büyüttü.

Şubat ortasında 68 dolar seviyesinde olan brent petrol son bir yılın en yüksek seviyesine çıktı. Güne 77,96 dolar seviyesinden başlayan fiyat 82 doları gördü.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle Türkiye’de pompa fiyatlarına zam yapılacağı beklentisi oluştu.

Motorine tek kalemde 6,69 TL

Sektör kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre motorinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 6,69 TL zam uygulanacak.

Yaklaşık yüzde 10,5’lik artışla birlikte motorin, bazı illerde 70 TL bandına yaklaşacak.

İstanbul'da 67,09 liraya, Ankara'da 68,19 liraya, İzmir'de 68,46 liraya kadar yükselecek motorinin Şırnak, Bitlis, Bingöl gibi Türkiye’nin doğusundaki illerinde 70 liradan satılması bekleniyor.

Ayrıca benzine de 2,50 TL zam yapılacak. Otogazın litre fiyatına 0,65 TL zam yapılması bekleniyor.

Hürmüz kıskacında küresel enerji jeopolitiği ve Türkiye

