Savaşın 36. günü | Gazze'de hastanelerin etrafı tanklarla sarıldı

İsrail, son 24 saat içinde altı hastaneyi hedef aldı, Şifa Hastanesi, Endonezya Hastanesi, Nasr Çocuk Hastanesi, Rantisi Çocuk Hastanesi, El-Avde Çocuk Hastanesi ile Kudüs Hastanesi'ne ve çevrelerine şiddetli saldırılar düzenlendi.

Saldırılar sonucu 7 Ekim'den bu yana 35 hastaneden 18'i çalışamaz hale geldi.

Son saldırılarda hedef alınan El Nasr ve El Rantisi Çocuk Hastanesi'nin Direktörü Mustafa El Halut, duruma ilişkin bilgi verdi.

CNN International'a konuşan Halut, "bölgedeki en büyük hastanenin İsrail tarafından bombardımana tutulduğunu, operasyonların Gazzeli hastaları ve sağlık çalışanlarını tehlikeye atmayı sürdürdüğünü" belirtti.

"Elektriğimiz, oksijenimiz, ilaç ve suyumuz yok"

İsrail'in sivillerin tahliye etmesini istediği kuzey bölgesindeki durum hakkında açıklamada bulunan hastane direktörü, İsrail tankları tarafından etraflarının sarılmış olduğunu ifade ederek Kızıl Haç'tan tahliye için yardım sağlamasını talep etti. Halut, "Etrafımız tamamen sarılmış durumda, hastanenin dışında tanklar var; buradan ayrılamıyoruz" dedi. Halut, "Hastalar için elektriğimiz, oksijenimiz yok. İlaç ve suyumuz yok. Akıbetimiz ne olacak bilmiyorum" diye konuştu.

DSÖ: 20 hastane hizmet dışı kaldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda "Gazze'de hiçbir yer ve hiç kimse güvende değil" dedi.

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris de dün (10 Kasım) yaptığı açıklamada, Şifa Hastanesi'nin bombardımana uğradığını ve Gazze Şeridi'ndeki 20 hastanenin hizmet dışı kaldığını belirtti.

İsrail'in Şifa Hastanesi'ne olası bir saldırısı hakkındaki soruya yanıt veren Harris, "Şifa Hastanesi konusunda detaylı bilgiye sahip değilim ama bombardımana uğradıklarını biliyorum" dedi.

Kızılhaç: Hastanelerde durum vahim

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Jagan Chapagain de X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Gazze'de Kudüs Hastanesi'nin çevresindeki durumun vahim olduğunu belirmişti.

Elektrik enerjisi için kullanılan yakıtın azaldığı Kudüs Hastanesi'nin, saldırılara da maruz kaldığının altını çizen Chapagain, hastanedeki ameliyathanenin kapatılmak zorunda kaldığını söylemişti.

İsrail: Hastanede Hamaslı görürsek vururuz

Reuters'ın aktardığına göre, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın Sözcüsü Eşref El Kudra, İsrail'in Şifa Hastanesi'ni beş kez bombaladığını söyledi. Kudra, telefonla verdiği bilgide, "Saldırıda bir Filistinli öldürüldü, çok sayıda kişi yaralandı" dedi.

İsrail ordusu sözcülerinden Richard Hecht de dün orduya verdiği bir brifingde, 'hastanelere ateş açmadıklarını' söyledi.

Hecht, şöyle konuştu: "Eğer Hamaslı teröristlerin hastanelerden ateş açtığını görürsek yapılması gerekeni yapacağız. (Hastanelerin) hassasiyetinin farkındayız; ama tekrar ifade etmem gerekirse; eğer Hamaslı teröristleri görürsek onları öldüreceğiz."

İsrail Hükümet Sözcüsü Eylon Levy ise Şifa Hastanesi'ne ilişkin konuşarak, Hamas'ın Şifa'nın bodrum katını karargah olarak kullandığını iddia etti, 'bunun tesisin korunma statüsünü kaybedebileceği ve meşru bir hedef haline gelebileceği anlamına geldiğini' savundu.

Endonezya Hastanesi'nde elektrik tamamen kesildi

Öte yandan, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde bulunan ve yaralı ve hastaların yanı sıra yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin sığındığı Endonezya Hastanesi'nde elektriklerin tamamen kesildiği bildirildi. Jeneratörler, yakıtın bitmesi nedeniyle durdu ve hastane karanlığa gömüldü.

AA'nın aktardığına göre, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın Telegram hesabında konuyla ilgili açıklama ve görüntüye yer verildi. Açıklamada, Endonezya Hastanesi'nin elektriği, suyu ve iletişiminin tamamen kesildiği kaydedildi.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan Endonezya Hastanesi Müdürü Atıf el-Kahlut, 8 Kasım'da yaptığı açıklamada, sadece 24 saat yetecek kadar yakıtları kaldığını, yeni bir gelişme olmazsa bu sürenin sonunda faaliyetlerinin duracağını belirtmişti.

(RT)