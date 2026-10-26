Savaşa Hayır İnisiyatifi: Yemen tezkeresine hayır

*Savaşa Hayır İnisiyatifi, Türkiye'nin Yemen'e asker gönderilmesini öngören bir tezkere hazırlığında olduğu iddiasına karşı açıklama yaptı.

*Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalandığı belirtilen "Mekke İttifakı" kapsamında gündeme geldiği öne sürülen tezkerenin bölgesel barışı tehdit ettiğini savunan inisiyatif, bu adımın tarihsel, askerî ve stratejik riskler taşıdığını belirtti. İktidarın olası müdahaleyi "din, iman ve beka" meselesi olarak sunduğunu ve karşı çıkanları "milli iradeye karşı çıkmakla" suçladığını öne süren inisiyatif, yalnızca eğitim ve hava savunma desteği verilmesinin de müdahalenin risklerini ortadan kaldırmayacağını söyledi ve 2011'deki Libya müdahalesini örnek gösterdi.

*Ortak savunma ilkesinin Türkiye'yi başka ülkelerin çatışmalarına taraf kılabileceği uyarısında bulunan inisiyatif, ittifakın İran'ı çevreleme ve mezhep temelli kutuplaşmayı derinleştirme sonucunu doğuracağını savundu. Yemen'de milyonlarca çocuğun açlık, kolera ve abluka koşullarıyla karşı karşıya olduğunu belirten inisiyatif, Türkiye'nin insani yardım ve diplomatik çözümlere öncelik vermesini istedi.

*TBMM'deki milletvekillerine, sivil toplum kuruluşlarına, aydınlara ve yurttaşlara çağrı yaparak tezkereye karşı tutumunu yineledi.