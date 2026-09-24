Savaşa Hayır İnisiyatifi kuruldu: “Savaşı durdurmak için sesimizi birleştirelim”

21 Eylül’de yapılan çevrimiçi toplantının ardından yayımlanan kuruluş bildirisiyle kamuoyuna duyurulan inisiyatif, savaşların yol açtığı insani, ekonomik ve ekolojik yıkıma dikkat çekerek savaş karşıtı ortak mücadele çağrısında bulundu.

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Kürt, Filistin ve İran masaları oluşturuldu

İnisiyatif içerisinde Kürt Masası, Filistin Masası ve İran Masası gibi çalışma grupları kuruldu. Bu grupların haftalık toplantılarla savaş karşıtı mücadelenin güncel başlıklarını değerlendireceği, kısa, orta ve uzun vadeli kampanya hedefleri belirleyeceği belirtildi.

Ukrayna-Rusya savaşı için çağrı

Bildiride beş yıldır devam eden Ukrayna-Rusya savaşına da değinildi. Açıklamada, savaşın bölgesel ve küresel gerilimleri artırdığı belirtilerek, ortaya çıkan insani ve çevresel yıkımın sona erdirilmesinin zorunlu olduğu ifade edildi.

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Filistin ve bölgeye ilişkin açıklama

İsrail’in Gazze ve Batı Şeria başta olmak üzere Filistin topraklarında yürüttüğü saldırıları eleştirilirken, Lübnan ve Suriye’ye yönelik askeri operasyonların da durdurulması çağrısında bulunuldu.

İran’a yönelik yaptırımlar eleştirildi

Açıklamada, İran’a yönelik ambargo ve kuşatma politikalarının bölgesel istikrarsızlığı derinleştirdiği savunularak, bu uygulamaların sonlandırılması gerektiğine yer verildi.

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Kürt meselesinde barış vurgusu

İnisiyatif, Türkiye’de Kürt meselesinin çözümüne ilişkin olarak da kalıcı barış çağrısında bulundu. Barış sürecinin toplumsal katılımın genişletilmesiyle güçlendirilebileceği belirtilerek demokratik ve katılımcı çalışmaların artırılması gerektiği kaydedildi.

Katılım çağrısı

Açıklama şu sözlerle sona erdi: “Gelin, savaş ve çatışmaları durdurmak için sesimizi, sözümüzü birleştirip yükseltelim.”

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Kimler imzaladı? Abdulkerim Bülbül · Açelya Kirazcı · Ahmet Asena · Ahmet Doğan - Ahmet Gültekin · Ahmet Kuzik · Ahmet Yıldırım · Akın Birdal · Akın Ürel · Alaz Pesen · Ali Algan · Ali Bilge - Ali Kubat · Ali Öner · Alper Öztaş · Arat Dink - Arif Ali Cangı · Armağan Barışgül · Arzu Serter · Asuman Bozgöz - Atilla Dirim · Aycan Şahin · Ayça Coşkun · Ayça Sezer - Ayetullah Aşıti · Aynur Pilavcıoğlu · Ayşe Akdeniz · Ayşe Aydoğan - Ayşe Ekanel · Ayşegül Önen · Ayşen Funda Ata · Bahadır Altan · Banu Kanıbelli · Bayram Bulut · Begüm Turgutali · Berfin Özsoy · Hevin Hazal · Bülent Atamer · Cafer Solgun · Can Akçora · Can Irmak Özinanır · Canan Aydın Bıçak · Celal Özdoğan · Celal Sonuvar · Cüneyt Pala · Çağrı Sert · M. Cüneyt Sarıyaşar · Davut Güler · Demet Özdemir · Deniz Göktuna · Dilber Karadamar · Doğan Özkan · Duru Şimşek · Duygu Kurt · Ebru Atilla · Ekrem Çağlar · Ela Naz Birdal · Elif Poyraz · Elif Riffle · Elif Turğay Altun · Elif Ünal · Enes Mekeç · Engin Koçdağ · Erdal Doğan · Ersin Tek · Ertuğrul Barka · Esra Akbalık · Esra Mungan · Eylem Ceylan · Eylem Özlem Keçeci · Faruk Taştan · Fatma Akdokur · Fatma Bostan Ünsal · Fatma Günler · Fatma Örgel · Faysal Mahmutoğlu · Fazıl Fırat · Ferdane Sibel Erduman · Ferhat Kentel · Gazi Şahin · Gökhan Arslan · Gönül Turgut · Gül Büyükbeşe · Gül Dönmez · Gülayşe Koçak · Gülizar Molla · Gülşah Gül · Gülten Güner · Günör Şenkal · H. Çiğdem Orhan · H. Levent Köker · Hacer Ansal · Hakan Darçın · Hakan Tahmaz · Halil İbrahim Üresin · Hamide Memur · Handan Aldemir · Hasan Postacı · Haşim Köroğlu · Hatice Yeşil · Hayriye Özün · Hediye Solak · Helin Alp · Hüda Kaya · Hüma Öz · Hüseyin Danyel · Hüseyin Özyurt · Hüseyin Sevim · İbrahim Türk · İlkay Akkaya · İltür Gür · İlyas Buzgan · İnci HeKimoğlu · İshak Karakaş · İsmail Cavga · İsmail Duygulu · Kadir Bal · Kamile Batur · Kuban Kural · Kürşad Yılmaz · Levent Baştürk · Levent Şensever · Mehmet Ali Devecioğlu · Mehmet Ali Fırat ·Mehmet Kaçmaz · Mehmet Salmanoğlu · Mehmet Şerif Arslan · Melahat Işık · Melih Eray Kaplan · Melike Karaosmanoğlu · Mete Elçi · Mete Hüsünbey · Metin Algan · Mualla Kavuncu · Mualla Kıral · Murat Uyurkulak · Mustafa Arslantunalı · Mustafa Aslan · Mustafa Göç · Müjgan Özzen ·Müslüm Doğan · Necmiye Alpay · Neriman Birlikler · Nesibe Baş · Neşe Günaydın · Nevin Ersöz · Nilay Bürsin · Nimet Yallıaltın Kaplan · Nuran Yüce · Nuray Ünal · Nurettin Kalgı · Nurten Garip · Nurten Üstün · Nusret Doğruak · Nükhet İzmiroglu · Onur Korkmaz · Özdal Güngör · Özden Dönmez · Özgür Topaç · Özlem Şekercioğlu · Özlem Yıldız · Reha Eskidir · Rukiye Aslan · Saliha Bingöl · Sami Anjel · Sami Evren · Seher Yıldırım · Selda Kızılbay · Selim Deringil · Sema Alpan Atamer · Semra Günger · Serhad Şahin· Serkan Aftı · Sevcan Çamlıdağ · Sinem Özaycan · Songül Erkaya · Suat Yalçın · Süleyman Önen · Şengül Çiftçi · Şengül Tokgöl · Şenol Karakaş · Şenol Özbek · Şenol Şaka · Şükran Yücel · Taner Koçak · Tuğba Yücal · Tuğçe Kaşıkci · Tuna Emren · Türkan Aslan Ağaç · Ufuk Uras · Ülfet Yıldız · Ülvi Alakbarzade · Ümit Aktaş · Ümit Güzel · Viki Ciprut · Volkan Akyıldırım · Yağmur Pütmek · Yakup Uygun · Yasemin Çoban · Yaşar Şahsuvaroğlu · Yavuz Selim Oğuz · Yunus Açıkgöz · Yusuf Karaten · Zaruhi Kervanciyan Barka · Zehra Yılmaz · Zeki Köse · Zeynep Nur Vonal Özer · Zeynep Tanbay · Zühal D. Eşmen · Züleyha Yördem

(FY)