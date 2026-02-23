“Savaş Üstüne Savaş” 79. BAFTA Film Ödülleri’ne damgasını vurdu

Birleşik Krallık’ın ve dünya sinema takviminin en prestijli etkinliklerinden 79. Britanya Film Akademisi Ödülleri (BAFTA), dün akşam (22 Şubat) düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

“Savaş Üstüne Savaş” (One Battle After Another), gecede En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil toplam altı ödül kazandı. En İyi Yönetmen Ödülü, filmin yaratıcısı Paul Thomas Anderson’a verildi.

Törende 14 adaylığı olan film, 16 adaylık rekorunu elinde tutan Gandhi’ye yaklaşarak dikkat çekti.

Törenin sunuculuğunu, İskoç oyuncu Alan Cumming üstlendi.

Oyunculuk kategorilerinde gecenin öne çıkan isimleri arasında, “Savaş Üstüne Savaş”taki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu seçilen Sean Penn ile “Sinners” filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Wunmi Mosaku yer aldı.

Ehlileştirilmiş bir Amerikan melankolisi: Savaş Üstüne Savaş

“Frankenstein” ise yapım tasarımı, makyaj ve saç ile kostüm tasarımı dallarında kazandığı ödüllerle teknik kategorilere damga vurdu.

ABD merkezli Variety dergisinin aktardığına göre gecenin en büyük sürprizi, EE Yükselen Yıldız Ödülü’nün ardından En İyi Erkek Oyuncu ödülünü de kazanan Robert Aramayo oldu. Aramayo, Tourette Sendromu (kendini tutamama, aniden bağırma ve tik hastalığı) aktivisti John Davidson’ın hayatını konu alan bağımsız biyografi filmi “I Swear”de başrolü üstleniyor.

Paul Thomas Anderson takes to the stage to accept the BAFTA for Director✨#EEBAFTAs pic.twitter.com/rBwecQY5kT — BAFTA (@BAFTA) February 22, 2026

“Sinners”: Siyah bir yönetmen imzalı en çok BAFTA kazanan film

Ryan Coogler imzalı “Sinners” En İyi Özgün Senaryo, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Wunmi Mosaku) ve En İyi Özgün Müzik (Ludwig Göransson) ödüllerini aldı. Coogler, En İyi Özgün Senaryo dalında ödül kazanan ilk siyah yönetmen olurken, “Sinners” da bir siyah yönetmen imzalı en çok BAFTA kazanan film oldu.

Chloé Zhao’nun “Hamnet”i En İyi Britanya Filmi seçilirken, filmin başrol oyuncusu Jessie Buckley ise En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Buckley, Oscar yarışının da güçlü adayları arasında gösteriliyor.

“Manevi Değer” (Sentimental Value), En İyi İngilizce Olmayan Film ödülünü alarak BAFTA kazanan ilk Norveç yapımı oldu. Britanya’nın uluslararası Oscar adayı “My Father’s Shadow” ise En İyi Britanyalı İlk Film Ödülü’ne layık görüldü.

Gecede ayrıca “KPop Demon Hunters”ın şarkıcıları EJAE, Audrey Nuna ve Rei Ami, Birleşik Krallık’taki ilk canlı performanslarını sergiledi.

Kazananlar 2026 BAFTA Film Ödülleri’nin tüm kazananları şöyle: En İyi Film: “Savaş Üstüne Savaş” – Adam Somner, Sara Murphy, Paul Thomas Anderson

En İyi Yönetmen: Paul Thomas Anderson – “Savaş Üstüne Savaş”

En İyi Kadın Oyuncu: Jessie Buckley – “Hamnet”

En İyi Erkek Oyuncu: Robert Aramayo – “I Swear”

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Wunmi Mosaku – “Sinners”

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Sean Penn – “Savaş Üstüne Savaş”

En İyi Britanya Filmi: “Hamnet” – Chloé Zhao

Britanyalı Yazar/Yönetmen/Yapımcıdan En İyi İlk Film: “My Father’s Shadow” – Akinola Davies Jr., Wale Davies

Uyarlama Senaryo: “Savaş Üstüne Savaş ” – Paul Thomas Anderson

Özgün Senaryo: “Sinners” – Ryan Coogler

Çocuk & Aile Filmi: “Boong” – Lakshmipriya Devi, Ritesh Sidhwani

İngilizce Dilde Olmayan Film: “Manevi Değer” – Joachim Trier

Kostüm Tasarımı: “Frankenstein” – Kate Hawley

Görsel Efekt: “Avatar: Fire and Ash” – Joe Letteri

Belgesel: “Mr. Nobody Against Putin” – David Borenstein

Animasyon: “Zootropolis 2” – Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino

Oyuncu Seçimi (Casting): “I Swear” – Lauren Evans

Görüntü Yönetimi: “Savaş Üstüne Savaş” – Michael Bauman

Kurgu: “Savaş Üstüne Savaş” – Andy Jurgensen

Makyaj & Saç: “Frankenstein” – Jordan Samuel

Özgün Müzik: “Sinners” – Ludwig Göransson

Yapım Tasarımı: “Frankenstein” – Tamara Deverell ve Shane Vieau

Ses: “F1” – Gareth John

Britanya Kısa Animasyon: “Two Black Boys in Paradise”

Britanya Kısa Film: “This Is Endometriosis”

EE Yükselen Yıldız Ödülü: Robert Aramayo

(TY)