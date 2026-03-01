ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 01.03.2026 14:35 1 Mart 2026 14:35
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.03.2026 14:40 1 Mart 2026 14:40
Okuma Okuma:  2 dakika

"Savaş istemiyoruz, İran’ın geleceğine karar verecek olanlar sadece burada yaşayanlardır"

CHP lideri Özgür Özel, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarına karşı çıktı; “Bölgemizde savaş istemiyoruz” diyerek diplomasiye dönüş çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
"Savaş istemiyoruz, İran’ın geleceğine karar verecek olanlar sadece burada yaşayanlardır"
Fotoğraf: CHP Fotoğraf Servisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Askeri müdahaleye karşı çıkan Özel uluslararası hukuka saygı çağrısı yaptı.

“Bölgemizde savaş ve çatışma istemiyoruz” diyen Özel bir an önce diploması masasına dönülmesini istedi. Ayrıca her türlü dış müdahaleye karşı olduklarını belirterek “İran’ın ve bölgemizin geleceğine karar verecek olanlar sadece ve sadece burada yaşayanlar!” dedi.

Özgür Özel şunları kaydetti:

“ABD ve İsrail’in İran’a saldırmasıyla başlayan süreci yakından takip ediyoruz. Komşumuz İran’a uluslararası hukuku hiçe sayarak yapılan saldırılara karşı çıkıyoruz. Mevcut krizin bir an evvel diplomasi masasına dönülmesi ve uzlaşıyı esas alan bir yaklaşımla ve müzakere yöntemleriyle çözülmesini savunuyoruz. Partimizin son gelişmelere ilişkin tutumu nettir:

1)Bölgemizde savaş ve çatışma istemiyoruz.

2)Bölgemizin, ABD ve İsrail’in uluslararası hukuku ve kuralları hiçe sayan, masum sivilleri hedef almaktan çekinmeyen müdahalelerine maruz bırakılmasını reddediyoruz.

3)İran’daki rejimin, baskıcı ve insan haklarını yok sayan politikalarını tasvip etmemekle birlikte, İran’ın ve bölgemizin geleceğine karar verecek olanların, sadece ve sadece burada yaşayanlar olduğunun altını çiziyoruz.

4)Bölgemizin huzuru ve güvenliği, ülkemiz için hayati öneme sahiptir. Burayı istikrarsızlaştıracak her türlü girişimin karşısındayız.

5)Cumhuriyet Halk Partisi olarak taraflara itidal ve sağduyu çağrısında bulunuyor, bölge ülkelerini ve uluslararası kamuoyunu, uluslararası hukuku hiçe sayan tüm müdahalelerin karşısında durmaya çağırıyoruz.

6)Bölgeye yayılacak bir savaş, geri dönülmez yıkımlara yol açacaktır. Bu bağlamda tarafları bir an önce saldırıları durdurmaya ve müzakere masasına dönmeye davet ediyoruz.

7)Filistin, Venezuela ve Grönland örneklerinde olduğu gibi, ABD ve İsrail’in, istediği her ülkeye müdahale edebileceği, kuvvet kullanarak rejim değiştirebileceği ve toprak elde edebileceği bir sistem kurmaya çalıştığını görüyoruz. Uluslararası toplumun kayıtsızlığından cesaret alan bu cüretkarlığa karşı, devletlerin egemenlik haklarına saygılı, hukuka ve etiğe dayalı uluslararası düzeni savunmaya devam edeceğiz.”

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
İran
