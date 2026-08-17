Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı Karay cinayetleri için araştırma başvurusu

3 Haziran 1994’te öldürülmüş halde bulunan iş insanları Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı Karay’ın cinayetlerinin aydınlatılması için Adalet Bakanlığı bünyesindeki Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Bürosu’na başvuru yapıldı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Van Milletvekili Pervin Buldan, başvuruyu sosyal medya hesabından duyurdu.

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Başvurunun avukat Bişar Alınak tarafından yapıldığını belirten Buldan, cinayetlerin yalnızca faillerinin değil, olayın arka planındaki siyasi ve örgütsel bağlantıların da araştırılmasını talep ettiklerini söyledi.

Buldan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bugün avukatımız Bişar Alınak, Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı Karay cinayetlerinin tüm yönleriyle araştırılması, olayın arka planındaki siyasi ve örgütsel bağlantıların ortaya çıkarılması ile sorumluların tespit edilerek yargı mercileri önüne çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığı bünyesindeki Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Bürosu’na başvuruda bulunmuştur.

“Cezasızlık pratiği bağlamında değerlendirilmeli”

Bugün avukatımız Bişar Alınak, Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı Karay cinayetlerinin tüm yönleriyle araştırılması, olayın arka planındaki siyasi ve örgütsel bağlantıların ortaya çıkarılması ile sorumluların tespit edilerek yargı mercileri önüne çıkarılması talebiyle Adalet… — Pervin BULDAN (@PervinBuldan) August 17, 2026

Pervin Buldan, dosyanın Türkiye’nin yakın döneminde aydınlatılmamış siyasi cinayetler ve cezasızlık tartışmaları açısından da ele alınması gerektiğini belirtti.

“Bu dosya yalnızca geçmişe ait bir vaka değil” diyen Buldan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye’nin yakın tarihinde yaşanan aydınlatılmamış siyasi cinayetler ve cezasızlık pratiği bağlamında değerlendirilmesi gereken bir dosyadır. Hukuk devleti ilkesinin gereği olarak bu tür olayların etkin soruşturulması ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması zorunludur.”

Buldan, Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı Karay cinayetlerine ilişkin soruşturmanın etkin biçimde yürütülmesi, sorumluların belirlenmesi ve yargı önüne çıkarılması için hukuki süreci takip edeceklerini de söyledi.

(NÖ)