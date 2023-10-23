Satranç Federasyonu'nun açıklamasına Öztürk-Örenli'den yanıt

Geçtiğimiz hafta hamile olması nedeniyle satranç Milli takımından fiili olarak çıkarıldığını sosyal medya hesabından duyuran satranç oyuncusu Kübra Öztürk-Örenli, Türkiye Satranç Federasyonunun (TSF) yaptığı açıklamadaki iddialara karşı yeni bir açıklama yaptı. TSF’nin Öztürk-Örenli'nin turnuvalara kendi isteğiyle katılmadığı iddiasına yanıt veren Öztürk-Örenli, “Yazdığım ve söylediğim her şey doğrudur” dedi.

“Yanıt alamadım”

Federasyonun iddialarına karşı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Öztürk-Örenli, Federasyon Başkanı Gülkız Tülay’a 20 Şubat'ta bir e-posta ve Whatsapp yolu ile ulaşmaya çalıştığını ancak bir yanıt alamadığını söyledi.

Öztürk-Örenli, Avrupa kadınlar turnuvası için kendisine bir davet gelmediğini, sebebini sorduğunda yine “Hamile ve çocuklusun, Avrupa kadınlarda oynama, Türkiye kadınlarda oynarsın” cevaplarını aldığını ifade etti. Çocuklarının masrafını kendisinin ödeyeceğini belirtmesine rağmen listelerin yollandığının söylendiğini aktardı.

Milli sporcu olarak davet edilip oynaması gereken turnuvalarda da oynatılmadığını vurgulayan Öztürk-Örenli, açıklamada özetle şöyle dedi:

“Uzun bir aradan sonra yılsonu yapılacak olan Avrupa Takımlar Turnuvası için davet geldi. Bu turnuvaya katılabilmem için çocukların ve bakıcının masraflarını kendim karşılamam gerekiyordu ve bursum da kesildiği için bu turnuvayı üzülerek reddetmek zorunda kaldım. Açıklamada bununla ilgili herhangi bir şey görmedim, 11 aydır bursumu almadım.”

Hindistan’daki olimpiyatta da “Ufak bebeğinle zor olur oynar mısın?” dendiğinde problem olmayacaksa gelemeyeceğini ama ihtiyaç varsa gelebileceğini anlatan Öztürk, durumu “Federasyon da bu olimpiyatlar için beni idare edebileceklerini, elbette çocuğumla olmam gerektiğini belirttiklerinden dolayı olimpiyatlarda oynamadım. Bana karşı koz olarak kullanacaklarını bilsem her şartta oynardım. Oynayabildiğim tüm turnuvalarda oynamaya çalışıyorum” diye anlattı.

2024 yılında olimpiyatlara ve turnuvalara katıldığı durumda kendisine ödül verileceği iddialarına ise Öztürk-Örenli, “2023 yılında katılmak istedim, siz bile bile göndermediniz. Bu durumu canınızın istediği gibi seçip yapıyorsunuz, belli ki” diye yanıt vermedi.

“Çözüm odaklı olmaya çalıştım”

Federasyon Başkanı Gülkız Tülay’ın “bir telefon kadar uzağında” olduğunu söylediği paylaşımını hatırlatan Öztürk-Örenli, şunları belirtti:

“Tüm bu süreçte çözüm odaklı olmaya çalışıp Gülkız Hanım ile tekrar iletişime geçmeye çalıştım. Gülkız Hanım ve yönetimdeki kişilere sesimi duyuramadığım için satranç camiasına da derdimi anlattım. Herhangi bir duygusal yoğunluk, kırgınlık gibi ne demek istedikleri anlaşılmayan ve üstü kapatılmaya çalışılan bir durumum yok ve gayet sakin ve temiz bir kafayla kendi irademle bu yazıyı yazıyorum. Benim Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı ve kurullarıyla, kişilerle ve makamlarla hiçbir bir sorunum yoktur. Milli sporcuyum. Kadın, hamile, çocuklu sporcular spor yapamaz gibi görüşler artık çağ dışıdır. Sadece benim değil, tüm kadın satranç sporcularının sorunlarının çözüleceği bir gelecek diliyorum."

(EMK)