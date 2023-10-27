Saruhan Oluç: Küfür eden Meclis Başkanvekili istifa etmeli

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda bazı önerge ve kanun tekliflerine dair görüşmeler devam ediyor.



Genel Kurul’da dün (26 Ekim) söz alan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Cumhuriyet tarihi boyunca yaşanan katliamları uzun bir kâğıda döktü.



Konuşmasını yapmak için Meclis kürsüsüne çıkan Sakık, Meclis’in geçmiş dönemlerinde “Kürdistan” ve “Lazistan” kelimelerinin kullanıldığını söyledi. Bunun üzerine Meclis Başkanvekili MHP’li Celal Adan, Sakık’a yanıt verdi.

Sakık’la tartışması bittikten sonra mikrofonunu kapatmayı unutan Adan’ın, "Pez...ler ya" dediği duyuldu.





Oluç: Bizler de bu toprakların sahibiyiz

HEDEP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, bugün Meclis'te yaptığı basın toplantısında Adan'ın istifa etmesi gerektiğini söyledi. Oluç, açıklamasına şöyle devam etti:

"Hatibimiz Sırrı Sakık kanun maddesi üzerine konuşmasını tamamladıktan sonra Meclis Başkanvekili Celal Adan’ın mikrofonu kapalı sanarak hatibimizin arkasından ve grubumuzu hedef alarak kullandığı söz -ki buradan kullanmaktan haya duyarım- çok ağırdır ve parlamentonun saygınlığı açısından utanç vericidir.



"Meclis Başkanvekili kendisini bu ülkenin sahibi sanıyor belki ama bir kez daha hatırlatalım; bizler de en az onun kadar bu toprakların sahibiyiz. Farklı fikirleri duymayı ve anlamayı öğrenmesi gerekiyor. Bir milletvekili siyasi eleştiri ve nezaketin ötesine geçerek hakaretvari bir dil kullandığında hakkında nasıl gereği yapılıyorsa, Meclis’i yönetmekle görevli başkanvekili için de aynı sürecin kesinlikle işletilmesi gerekiyor. Celal Adan, Meclis Başkanvekilliği görevinden istifa etmelidir. Ağza alınmayacak bir hakaretin sahibi olarak o koltukta oturmamalıdır."

“Kürdistan” ve “Lazistan”

Rûdaw’ın aktardığına göre, Sakık ve Adan arasında geçen diyalog şöyle:

Sakık: “MHP'nin, CHP'nin yöneticileri gitsinler Meclis'in gizli celselerine baksınlar, okusunlar. Orada Kürt kelimesini görecekler. Kürdistan'ı görecekler, Lazistan’ı görecekler, Çerkesleri görecekler. Mustafa Kemal bölücü müdür? Mustafa Kemal Kürt milletvekillerini çağırırken 'Kürdistan' diyordu.

Adan: “Buradan herhangi bir polemiğe girmek istememekle birlikte Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulurken, milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine, merhametine kurşun sıkıp, askerimizi, polisimizi, Doğu ve Güneydoğu'daki sivil vatandaşlarımızı şehit edenlere ve onların adı PKK iken bir milletvekili 'Türk askerini PKK tükürükleriyle boğar' deseydi bu Meclis'ten canlı çıkamazdı.

Sakık: "Benim söylediklerimi götürüp PKK ile özdeşleştirmeye, o noktaya çekmenin kimseye bir yararı yok.” (TY)