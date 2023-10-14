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Yayın Tarihi: 14 Ekim 2023 10:00
 ~ Son Güncelleme: 14 Ekim 2023 10:00
3 dk Okuma

Şartlı tahliyeye ret: “Toplumla bütünleşmeye hazır değil”

ÇHD davasından hükümlü bulunan Avukat Didem Baydar Ünsal, “iyi halli bulunmadığı” için şartlı tahliye hakkından yararlanamadı.

Ayça Söylemez
Ayça Söylemez

Ayça Söylemez
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/14/sartli-tahliyeye-ret-toplumla-butunlesmeye-hazir-degil.jpg

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) davasından hükümlü olan Avukat Didem Baydar Ünsal, İzmir Kapalı Kadın Cezaevinde.

Cezasının infazını tamamlamasına rağmen, şartlı tahliye hakkından yararlandırılmadı.

Koşullu tahliye tarihi, 19 Aralık 2022’de dolmasına rağmen cezaevinin İdare ve Gözlem Kurulu, “iyi halli olmadığına” karar verdi.

Kararda “iyi niyet” okuması

İdare ve Gözlem Kurulu kararında şu ifadeler yer aldı:

“…hükümlünün ceza infaz kurumlarında bulunduğu tüm aşamalardaki tutum ve davranışları itibariyle ceza infaz kurumlarının düzen ve güvenliği amacıyla konulmuş kurallara uymadığı, haklarını iyi niyetle kullanmadığı, yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmediği, uygulanan iyileştirme programlarına göre toplumla bütünleşmeye hazır olmadığı, tekrar suç işleme ve mağdura veya başkalarına zarar verme riskinin düşük olmadığı değerlendirilmektedir.”

Kararda Didem Baydar Ünsal’ın “hangi mağdura zarar verebileceği” ise açıklanmadı.

Mahkeme “örgüt üyesi değil” dedi ama idare “hükmü” verdi

Didem Baydar Ünsal, ÇHD davasının görüldüğü İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı ile “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmamakla Beraber Yardım Etmek” suçundan ötürü 3 Yıl 9 Ay hapis cezasına mahkum edildi. (Dava bazı sanıklar yönünden halen devam ediyor.)

Cezasının kesinleşmesiyle İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi.

Geçen yıl denetimli serbestlikten yararlanma hakkını elde etmesine rağmen İdare ve Gözlem Kurulu’nca verilen karar doğrultusunda bu haktan yararlandırılmadı.

İdarenin vermiş olduğu kararın gerekçesinde, “Didem Baydar Ünsal’ın aslında örgüt üyesi olduğu ve örgütten ayrıldığına dair bir kanaate varılmadığı” belirtildi.

Ünsal avukatları aracılığıyla karara itiraz etti. itirazda, “Ünsal’ın örgüt üyeliği suçundan ceza almadığı aksine hakkında verilen Yargıtay kararında örgüt üyesi olmadığına dair bir tespit olduğu” belirtildi.

Hakimlik: “İdare ön kabulle karar verdi”

İtiraz dilekçesinde ayrıca, “Aynı dosya kapsamında ceza alan diğer kişiler hakkında denetimli serbestlik hükümlerinin uygulanarak tahliye edildikleri, Ünsal hakkında böylesi bir karar verilmesinin hukuka aykırı olduğu” ifade edildi.

Bu itiraz üzerine verilen Karşıyaka İnfaz Hakimliği’nin kararında; kişinin örgüt üyeliğinden ceza almadığı ancak idarece kişinin örgüt üyesi olduğu ön kabulüyle bir karar verildiği bu yönden kararın hukuki olmadığı değerlendirilerek itirazımızın kabulüne ve idarece verilen kararın kaldırılmasına karar verildi.

Hakimlikçe verilen karara karşı savcılıkça itiraz edildi, savcılığın itiraz üzerine verilen Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararında ise herhangi bir gerekçeye yer vermeyerek “C. Savcısı, 16/05/2022 tarihli dilekçesi ile, verilen karara itiraz ettiği, itiraz üzerine dosyanın Mahkememize gönderildiği anlaşılmıştır. Mahkememizce yapılan inceleme sonucu; itiraz gerekçeleri yerinde görüldüğünden, itirazın kabulüne karar vermek gerekmiştir” denilerek cezaevi idaresi haklı bulundu.

Böylelikle Didem Baydar Ünsal’ın denetimli serbestlikten yararlanması engellendi.

Gerekçe: “Başka örgüt üyeleriyle birlikte kalıyor”

Bu tarihten yaklaşık 1 yıl sonra koşullu salıverme tarihi de doldu ancak idarece verilen karar ile koşullu salıvermeden de yararlandırılmamasına hükmedildi.

İdare kararında yine hüküm veren mahkemenin aksine, Didem Baydar Ünsal’ın “örgüt üyesi olduğunda” ısrarcı oldu. Kararda, “Başka örgüt üyeleri birlikte kaldığı, örgütten ayrılmadığı” gerekçelerine yer verilerek koşullu salıverme talebi reddedildi.

Karara karşı yapılan itirazlarda, İnfaz Hakimliğinden ve Ağır Ceza Mahkemesi’nden duruşmalı inceleme talep edilmesine rağmen, duruşma dahi açılmaksızın dosya üzerinden itirazların reddine karar verildi.

Didem Baydar Ünsal hukuken 4 Nisan 2022’de serbest kalma hakkı elde etmesine rağmen cezasının tamamlanacağı 27 Kasım 2023’e kadar cezaevinde tutulacak. (AS)

şartli tahliye
Ayça Söylemez
Ayça Söylemez
[email protected] tüm yazıları
Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji bölümünde yüksek lisans yaptı. Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri’nde doktora yapıyor. Vatan, Akşam, HaberTürk ve Hürriyet...

Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji bölümünde yüksek lisans yaptı. Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri’nde doktora yapıyor. Vatan, Akşam, HaberTürk ve Hürriyet gazetelerinin yazıişleri ve dış haberler bölümünde çalıştı. Güncel Hukuk dergisinde yazıları yayınlandı. BirGün’de Anonim adlı köşeyi yazıyor. 2011’den bu yana bianet’te İnsan Hakları Editörü.

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