Şarköy’de uyuşturucu satıcıları yakalandı

Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen altı şahsın ikametlerinde ve bir işyerinde arama yaptı.

Polis, tuvalet lavobalarına kadar yaptığı aramada; sekiz adet fişek halinde 16,78 gram toz esrar, üç parça halinde 6 gram tütün ile karışık esrar, 1,8 gram bonzai, 10,50 gram metamfetamin, 4 parça halinde 213 gram metamfetamin, dört adet 100 mg ketya (sentetik ecza maddesi), bir adet ruhsatsız tabanca, dokuz adet 7.65 fişek, dokuz adet 6.35 fişek, yedi adet 5.56 fişek, bir adet 7.62 fişek ve bir adet uçak savar mermisi ile 835 TL para ele geçirdi.

Yakaladığı yedi şüpheliyi gözaltına aldıktan sonra adliyeye sevk etti.

(HA)