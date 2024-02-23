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Yayın Tarihi: 23 Şubat 2024 15:58
 ~ Son Güncelleme: 23 Şubat 2024 16:52
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Şarköy’de uyuşturucu satıcıları yakalandı

Polis, altı şüphelinin ev ve işyerlerine yaptığı baskında esrardan metamfetamine, ruhsatsız tabancadan uçak savar mermisine kadar birçok şey ele geçirdi. Yakaladığı yedi kişiyi gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk etti.

Yakup Önal
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Yakup Önal

Yakup Önal
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Görseli Büyüt
Şarköy’de uyuşturucu satıcıları yakalandı

Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen altı şahsın ikametlerinde ve bir işyerinde arama yaptı.

Polis, tuvalet lavobalarına kadar yaptığı aramada; sekiz adet fişek halinde 16,78 gram toz esrar, üç parça halinde 6 gram tütün ile karışık esrar, 1,8 gram bonzai, 10,50 gram metamfetamin, 4 parça halinde 213 gram metamfetamin, dört adet 100 mg ketya (sentetik ecza maddesi), bir adet ruhsatsız tabanca, dokuz adet 7.65 fişek, dokuz adet 6.35 fişek, yedi adet 5.56 fişek, bir adet 7.62 fişek ve bir adet uçak savar mermisi ile 835 TL para ele geçirdi.

Yakaladığı yedi şüpheliyi gözaltına aldıktan sonra adliyeye sevk etti.

(HA)

Yakup Önal
Yakup Önal
[email protected] tüm yazıları

Şarköyün Sesi gazetesi yazı işleri müdürü.

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