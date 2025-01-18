Şarköy’de deniz 60 metre çekildi

Türkiye’nin 62 kilometre sahil uzunluğu ile önde gelen ilçeleri arasında yer alan Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde deniz bazı yerlerde 60 metreye kadar çekildi.

Mavi bayraklı plajlarının da olduğu ilçe merkezindeki 7 kilometrelik sahilde denizin çekilmesi ilginç manzaralar oluşturdu.

Denizin içinde adacıklar oluştu, su içinde kalan deniz kızı heykelinin etrafı da kumla doldu.

Günay Özler isimli bir yurttaş “İşletmemin bulunduğu kumsalda deniz 15 metre kadar çekildi. Biraz ilerde denizin içinde bulunan deniz kızı heykeli denizin çekilmesi ile kumsalın içinde yer aldı. İlçe merkezine 2-3 kilometre mesafedeki SSK sitelerinin olduğu yerde ise deniz 50-60 metre kıyıdan çekilerek deniz içinde adacıklar oluştu. Deniz çekilmesinin depremle ilişkisi olduğunu bilmiyoruz ama endişede duyuyoruz” dedi.

Şarköy’deki balıkçılar ise deniz çekilmelerinin yılın belirli aylarında zaman zaman meydana geldiğini mevsimsel bir döngü olarak gördüklerini, deniz içindeki oluşan adacıkları da topuklanma olarak gördüklerini ifade ettiler.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden Prof. Dr. Nurcan Meral Özel Marmara Denizi’nin su seviyesinde meydana gelen değişikliğin tektonik-deprem kaynaklı olmadığını, meteorolojik basınç verilerinin değişimine göre deniz seviyesinde değişimler olarak gözlendiğini ve normal olduğunu ifade etti.

(YÖ/HA)