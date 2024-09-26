Şarköy Ziraat Odası’nın hatası yüzünden çiftçiler emekli olamıyor

Şarköy’de 2008 öncesi Tarım Bağ-Kur’una bağlı 4/1-b sigortalı çiftçilerin emeklilik başvurularında sorun ortaya çıktı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) EYT’den emeklilik başvurusunda bulunan 150’ye yakın 4/1-b sigortalı Şarköylü çiftçiye, olumsuz yanıt verdi.

Şikayetler üzerine SGK yaklaşık 4 bin üyesi bulunan Şarköy Ziraat Odası hakkında inceleme başlattı. İncelemede karar ve üye kayıt defterinde 2008 öncesi Oda’ya üye olan çiftçilerin isimlerinin bulunmadığını tespit etti. Ayrıca odanın bilgileri sadece bilgisayar ortamında sakladığı anlaşıldı.

"Neden biz sorumlu oluyoruz"

Mağdur edildiklerini söyleyen çiftçiler Şarköy Ziraat Odası önünde basın açıklaması yaptı. Çiftçiler arasındaki Şerif Bulgurlu, hak edilmiş olmalarına rağmen Şarköy Ziraat Odası’nın hatası nedeniyle emekli olamadıklarını söyledi. Ayrıca tek sorunun emeklilik dilekçelerinin reddedilmesi olmadığını, sistemden prim günlerinin de silindiğini anlattı.

SGK’de 2008 öncesi Şarköy Ziraat Odası’na kayıtlı gözükmediklerini söyleyen Bulgurlu, “Bizler odaya yıllardır aidatlarımızı düzenli ödüyoruz. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgelerimizle devletin verdiği tüm desteklerden faydalanabiliyoruz. Ziraat Bankası’ndan kredilerimizi kullanıyoruz. İlçemizdeki kooperatiflere üye oluyoruz” dedi.

SGK’nin Ziraat Odası’ndaki kayıtlara ulaşılamamasının kendi sorumluluklarında olmadığını ifade eden Bulgurlu “Konu ile ilgili sorumlu olan kurum işini eksik yapmış bulunuyorsa, neden biz sorumlu oluyoruz” diye konuştu.

Bulgurlu, hatanın düzetilmesi için odaya başvurduklarını ancak kendilerine doyurucu bir açıklama yapılmadığı “Hakkınızı mahkemeden arayın” karşılığı verildiğini ekledi. Haklarını mahkemede arayacaklarını belirtip acilen çözüm talep ettiklerini belirtti.

*Ziraat odalarına üyelik için başvuran çiftçilerin isimlerinin, oda başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin ıslak imzası ile ‘karar defteri’ ve ‘üye kayıt defteri’ne isimlerinin eklenmesi gerekiyor.

(YÖ/HA)